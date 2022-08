Wochenausblick: DAX schließt mit Wochenplus. Wasserstoff-, Biotech- und Blockchain-Aktien gefragt!

Der August begann wie der Juli aufgehört hat: Mit Kursgewinnen bei DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50. Zwischen 0,2 und 0,7 Prozent legten die drei Leitindizes gegenüber der Vorwoche zu. Wichtigste Stützen waren mehrheitlich gute Unternehmenszahlen und Wirtschaftsdaten. Gleichwohl läßt sich die Rezessionsangst nicht ganz abschütteln. Zudem macht sich inzwischen das Sommerloch bemerkbar. Sonne und Strand statt Aktienanalysen.

Am Rentenmarkt zeigte sich ein ähnliches Bild. Die Renditen 10jähriger Staatspapiere legten zwar im Vergleich zur Vorwoche leicht zu. Angesichts der rasanten Abwärtsbewegung im Juli ist dies eher als Stabilisierung zu werten. Zu den wenigen echten Gewinnern der abgelaufenen Woche zählt derweil der Goldpreis. Zwar wurde die Marke von 1.800 US-Dollar nicht ganz erreicht. Allerdings zeichnet sich kurzfristig ein Aufwärtstrend ab. So mancher Sonnenhungrige, der mit dem Pkw in den Urlaub fährt, wird sich darüber freuen, dass der Spritpreis zumindest ein wenig nachgegeben hat. Der Grund: Die Notierung für ein Barrel Brent Crude sackte im Wochenverlauf deutlich unter 100 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus In der abgelaufenen Woche zeigte sich unter den DAX®-Mitgliedern ein gemischtes Bild. Die Aktien der Deutsche Post und der Internetdienstleister HelloFresh und Zalando legten gegenüber der Vorwoche zwischen acht und 14,3 Prozent zu. Ebenfalls stark gefragt waren die Aktien der Autobauer Mercedes-Benz, Porsche und VW. Zu den größeren Verlierern zählten neben BMW die Aktien von Bayer, Sartorius und Vonovia. In der zweiten Reihe fielen die Aktien von Auto1 Group, Evotec und Lufthansa mit zweistelligen Kursgewinnen auf. Zu den stärksten Strategie- und Branchenindizes zählten in der abgelaufenen Woche die Wasserstoffindizes Global Hydrogen Index und Hydrogen Select Index sowie European Biotech Index und Solactive Blockchain & Cryptotechnologies Index.

Aus Europa werden kommende Woche unter anderem Alstria Office, BioNTech, Brenntag, Continental, Deutsche Telekom, E.On, Evotec, Fraport, GEA Group, Heidelberger Druckmaschinen, Hypoport, Jenoptik, Münchener Rück., Nordex, Norma Group, Porsche Holding, RWE, Scout24, Siemens, Siemens Energy, Sixt, TUI, Varta, Vestas, Vitesco und Wacker Neuson die Geschäftsbücher öffnen. Wichtige Termine SONNTAG, 7. AUGUST Außenhandel China, Juli MONTAG, 8. AUGUST 2022 Sentix Konjunkturindex, August DIENSTAG, 9. AUGUST 2022 Produktivität USA, Q2 (vorläufig) MITTWOCH, 10. AUGUST 2022 Erzeugerpreise China, Juli

Verbraucherpreise China, Juli

Verbraucherpreisindex und harmonisierter Verbraucherpreisindex Deutschland, Juli (endgültig)

Verbraucherpreise USA, Juli DONNERSTAG, 11. AUGUST 2022 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA für die Woche bis zum 6. August

Erzeugerpreise USA, Juli FREITAG, 12. AUGUST 2022 Arbeitslosenquote Frankreich, Q2

Verbraucherpreise Frankreich, Juli (endgültig)

Industrieproduktion Euro-Zone, Juni

Einfuhrpreise USA, Juli

Uni Michigan Verbrauchervertrauen, August (vorläufig) Chart: DAX® Widerstandsmarken: 13.570/13.770/14.100 Punkte Unterstützungsmarken: 12.870/13.010/13.100/13.300/13.350 Punkte Zum Wochenschluss gab der DAX® ein paar Punkte ab. Dennoch bleibt der kurzfristige Aufwärtstrend zunächst intakt. Unterstützung findet der Leitindex bei 13.350 Punkten. Auf der Oberseite bremst aktuell die Widerstandsmarke bei 13.770 Punkten. Signifikante Bewegungen sind erst bei einem Ausbruch aus dieser Range (3.350/13.770) zu erwarten. DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 21.04.2021 – 05.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 06.08.2014– 05.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Faktorzertifikate Long auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB84HP 15,34 15 12.753,044968 13.208,328673 Open End DAX® HB8MRA 15,58 20 12.980,757861 13.322,151793 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.08.2022; 17:35 Uhr Faktorzertifikate Short auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB84HR 2,32 -15 14.572,374025 14.116,258718 Open End DAX® HB8MRC 5,73 -20 14.344,663134 14.003,260151 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.08.2022; 17:35 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Faktor-Zertifikaten und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

