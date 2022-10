Goldpreis gefragt – Anleger fiebern „Beige Book“ entgegen

Der Goldpreis kann infolge einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten zu Wochenbeginn zulegen. Dabei dürfte nicht zuletzt eine rückläufige Dollardynamik unterstützend wirken. Nachdem in der vergangenen Woche die US-Inflationsdaten für Kurskapriolen sorgten, blicken Börsianer am Mittwoch auf das in der Fachsprache sogenannte „Beige Book“ der Fed.

US-Dollar-Index fällt unter 113-Punkte-Marke

Ein rückläufiger US-Dollar-Index hat Anleger zu Wochenbeginn zum Einstieg in das Edelmetall Gold bewegt. Der Index misst den Wert des US-Dollars mithilfe eines Währungskorbs aus insgesamt sechs Währungen. Für Anleger außerhalb des Dollarraums kann sich so die Attraktivität verbessern. Insgesamt notiert der Index am Vormittag bei unter 113 Punkten und damit rund 0,35 Prozent niedriger im Vergleich zum Schlusskurs des vergangenen Handelstages.