DAX® - Die ultimative Nagelprobe

Der Oktober war ein äußerst erfolgreicher Börsenmonat. Beim DAX® schlagen sich die Kursavancen in vier weißen Wochenkerzen in Folge nieder. Die schnelle Rückeroberung der ehemaligen Jahrestiefs bei rund 12.400 Punkten hat sich somit als der erwartete Kurstreiber erwiesen. Inzwischen rücken die deutschen „blue chips“ bis in einen ganz wichtigen Widerstandsbereich vor: Gemeint ist die Kombination aus der 200-Wochen-Linie und dem im Januar etablierten Abwärtstrend (akt. bei 13.345/13.348 Punkten). Im Zusammenspiel mit verschiedenen alten Hoch- und Tiefpunkten bei rund 13.500 Punkten sowie dem Durchschnitt der letzten 38 Wochen (akt. bei 13.566 Punkten) entsteht hier sogar eine „große Schaltstelle von strategischer Tragweite“. Wie so oft lautet das Motto derzeit also: „make or break!“ Zum Abschluss noch ein bemerkenswertes Detail aus den USA: Während die großen Techwerte in den letzten Tagen unter die Räder kamen, steht beim Dow Jones® mit einem Plus von 14 % im Oktober die beste Monatsperformance seit 46 Jahren zu Buche. Sollten heute weitere Kursgewinne dazu kommen, wäre es sogar die beste Monatsentwicklung seit 1938! Per Saldo ein Indiz für einen gesunden Favoritenwechsel.

DAX® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.