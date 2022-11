TRADER 2022: Dank Öl und Charttechnik aufs Siegertreppchen | Börse Stuttgart | Société Générale

Nach acht spannenden Wochen ist es soweit - der Gewinner des Online-Börsenspiels TRADER steht fest. Wer sich mit einer überraschenden Strategie unter mehr als 23.000 Teilnehmern den Gesamtsieg und damit einen Jaguar F-PACE im Wert von mehr als 80.000 Euro sichern konnte, verrät Spielleiter Anouch Wilhelms von der Société Générale und gibt dabei Einblicke in die Gewinnerstrategie. Und getreu dem Motto: "Nach dem Spiel ist vor dem Spiel" dürfen sich Anleger bereits auf die nächste Runde TRADER im kommenden Jahr freuen!



00:00 ► And the winner is...?

01:21 ► Die Gewinnerstrategie

03:42 ► Fokusthemen dieses Jahr

05:10 ► Take aways



