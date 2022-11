10 Year T-Note Future (Kontrakt Dec 22) - Auflösung „inside year“ als früher Fingerzeig

Die Rückeroberung der Zinstiefs der Jahre 2012, 2016 und 2019 bei 1,32 %/1,38 %/1,43 %, die Rückkehr in den Basisabwärtstrendkanal seit Anfang der 1980er-Jahre sowie die „bullishe“ Auflösung des vor Jahresfrist beschriebenen Innenstabes sorgten hier für frühe Signale in Sachen „Zinsanstieg“. Charttechnisch für ein herausragendes Signal sorgte im weiteren Jahresverlauf dann vor allem der Bruch des gut 40 Jahre alten Baissetrends (auf Jahresbasis akt. bei 2,85 %). Passend zu unserer Überschrift möchten wir anhand des Jahrescharts der 10-jährigen Rendite USA zwei weitere Aspekte mit „historischer“ Dimension hervorheben. So fällt die Hoch-Tief-Spanne des Jahres 2022 mit 281 BP überaus imposant aus. Eine derart große jährliche Schwankungsbreite mussten Anleger und Anleger zuletzt im Jahr 1987 verkraften! In dieser Intensität dürfte sich der Renditeanstieg im neuen Jahr nicht fortsetzen. Eine gewisse Beruhigung scheint vielmehr realistisch. Historisch ist aber auch das 2022er-Hoch zu bezeichnen, denn die im Oktober erreichte Marke von 4,34 % entspricht immerhin dem höchsten Stand seit 2007.

10 Year T-Note Future (Kontrakt Dec 22) (Annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10 Year T-Note Future (Kontrakt Dec 22)

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

