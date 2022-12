S&P 500® - Historisch verdammt gut – folgen magere Jahre?

Abseits dieses strategischen Blickwinkels ergeben sich noch weitere, ganz konkrete, Erkenntnisse. So weist die rollierende 10-Jahresrendite im letzten Quartal 2021 ein tieferes Hoch auf, während das Allzeithoch im Dow Jones® (36.953 Punkte) von Anfang Januar 2022 stammt. Es entsteht also eine klassische negative Divergenz. Gleichzeitig „wackelt“ der im Frühjahr 2009 etablierte Aufwärtstrend. Per Saldo müssen sich Anlegerinnen und Anleger stets vor Augen halten, wie gut die letzte Dekade verlief. Die Fortschreibung dieser Erwartungshaltung in der laufenden Dekade dürfte sich als Luftnummer und Trugschluss erweisen. Dem Thema „realistische Erwartungshaltung“ hatten wir im letzten Jahr bereits mit einer simplen mathematischen Betrachtung Rechnung getragen, die wir an dieser Stelle gerne wiederholen: Wenn man das Jahr 2009 als Startpunkt der erfolgreichen unteren Trendwende nach der Finanzmarktkrise nimmt, dann stieg der S&P 500® ausgehend vom Eröffnungskurs 2009 (903 Punkte), trotz des Rückschlags des laufenden Jahres bis Anfang Dezember 2022, auf über 4.000 Punkte. Das entspricht über die letzten 13 Jahre immer noch einem Wertzuwachs von über 12 % p.a.

S&P 500® (Quarterly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

