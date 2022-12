Value vs. Growth: Die „old economy” schlägt zurück

Viele institutionelle Investoren orientieren sich bei ihren Engagements an verschiedenen Investmentstilen. Zu den bekanntesten zählen „Value“ und „Growth“ – also zum einen unterbewertete Titel aus traditionellen Branchen und zum anderen Wachstumswerte, vor allem aus dem Technologiesektor. Der dynamische Zinsanstieg des zu Ende gehenden Jahres belastet vor allem letztere, was den Ratio-Chart zwischen dem MSCI World Value und dem MSCI World Growth zu einem der am intensivsten diskutierten Chartverläufe macht. Aus gutem Grund, denn nach 15 Jahren mit zum Teil dramatischer Underperformance der Value-Titel kam es im Frühjahr 2022 zu einer Trendwende. Damit sind wir mitten in der bereits diskutierten Suche nach neuen Favoriten. Charttechnisch manifestiert sich dieses Comeback in dem seit Mai 2020 ausgeprägten Doppelboden, dem Bruch des steilen Abwärtstrends seit Ende 2016 sowie der Rückkehr in den seit über 15 Jahren bestehenden Baissetrendkanal (siehe Chart). In der Konsequenz ist die lange Phase der Underperformance von „Value“ gegenüber „Growth“ zu Ende gegangen. Vielmehr besitzen in den kommenden Jahren unterbewertete Aktien aus traditionellen Sektoren (relativ) die besseren Erfolgsaussichten. Ein Bruch des Abwärtstrends seit 2007 ist 2023 ein realistisches Szenario.

MSCI World Value / MSCI World Growth (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

