EUR/USD - Historischer Durchschnitt egalisiert

Gerade in Bezug auf die Volatilität gibt es also „eine Rückkehr zum Mittelwert“ und das ist das Stichwort für den FX-Jahrgang 2022. Auch wenn es sich aufgrund einer Hoch-Tief-Spanne von knapp 20 US-Cents für viele Anlegerinnen und Anleger anders anfühlen mag, damit befindet sich die Schwankungsintensität im Dunstkreis des historischen Durchschnitts von gut 18 US-Cents. Bei genauem Hinsehen wird dieser Mittelwert erstmals seit 2014 erreicht. Und überhaupt: Eine Schwankungsbreite jenseits der Marke von 20 US-Cents ist gar nicht so selten. Nur eben in der letzten Dekade nicht, deren Markenzeichen auch auf der Währungsseite „low volatility“ war. Per Saldo dauerte es also drei Jahre um von der niedrigsten High-Low-Spanne der Geschichte im Jahr 2019 zum langfristigen Durchschnitt zurückzukehren. Von diesem Level aus, liegt nun der „einfache Teil“ unserer Prognose einer erhöhten Schwankungsintensität leider hinter uns. Kurzfristig als nützlicher erweist sich möglicherweise das Sentiment. Im Verlauf des 2. Halbjahres 2022 schaffte es der Greenback auf die Titelblätter diverser Publikationen – von „Barron’s“ über „The economist“ bis zum „Handelsblatt“. Der „Headline-Indikator“ signalisiert also eine recht optimistische USD-Stimmung.

EUR/USD (Annually)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart EUR/USD

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

