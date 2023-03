Tabellenführung erstmals seit 2019: BVB Aktie zieht um zwei Prozent an

Erstmals seit August 2019 rangiert der BVB in der Fußball-Bundesliga wieder auf Platz eins. Nach einem Kantersieg gegen den 1. FC Köln erobert der BVB die Tabellenführung, da die Konkurrenz aus München ihr Spiel gleichzeitig verliert. Damit könnten Börsianer nach dem jüngsten Aus in der Königsklasse bei den BVB-Papieren wieder Fuß fassen.

Ein Anteilsschein kostet am Montag rund 3,89 Euro und damit 2,26 Prozent mehr im Vergleich zum Schlusskurs des vorherigen Handelstages.

Kantersieg und Platz 1 in Bundesliga stimmt Anleger zuversichtlich – Nach der Länderspielpause warten der FC Bayern München und RB Leipzig

Mit einem 6:1 Sieg gegen die Domstädter hat der BVB am Wochenende nicht nur drei wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Qualifikationsplätze eingefahren, sondern gleichzeitig erstmals seit 2019 wieder die Tabellenführung der Fußball-Bundesliga übernommen. Damit rangiert der Verfolger FC Bayern München mit einem Punkt Rückstand auf Platz zwei. Besagte Konstellation scheint Aktionären offensichtlich zu gefallen, zumal der BVB am 1. April in München gastiert.

Insgesamt stehen für die Mannschaft von Borussia Dortmund in dieser Saison noch neun Bundesliga-Pflichtspiele auf dem Programm. Im DFB-Pokal tritt der BVB am 5. April gegen RB Leipzig im DFB-Pokal-Viertelfinale an. Nur drei Tage später ist Union Berlin zum erneuten Spitzenspiel in der heimischen Spielstätte zu Gast.