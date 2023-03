Zumtobel Group schließt im Minus

Heute lief es nicht so gut für die Zumtobel Group-Aktie.

Die Aktie verlor im Laufe des Tages -0,17 €, einen Verlust von -2,34%. Der Preis bei Börseneröffnung lag noch bei 7,32 €, bei Börsenschluss waren es noch 7,11 €.

Die Gewinne von gestern wurden heute alle wieder zunichte gemacht, auch wenn zeitweise die zuletzt erreichten Höchstkurse alle überboten wurden.

Einen tieferen Kurs als bei Börsenschluss erreichte Zumtobel Group den ganzen Tag über nicht, sie schloss auf dem Tagestiefstkurs. Lange währte die Freude der Zumtobel Group-Anleger über den Gewinn des Vortages an diesem Donnerstag also nicht. Gestern noch verbuchte die Aktie ein hoffnungsvolles Plus von 0,41%. Das Negativergebnis von heute zieht der Tag der letzten zwölf Monate weiter nach unten: Zumtobel Group rutscht damit um insgesamt -3,66% ab.