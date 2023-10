Bitcoin Kurs vor Fed-Sitzung über 34.000 Dollar – das nun wichtig

Der nach Marktgröße wichtigste Krypto-Wert kann sich am Dienstag und damit einen Tag vor der bedeutenden Fed-Notenbanksitzung weiter über der 34.000-Dollar-Marke behaupten. Im Oktober hat der Bitcoin um fast 28 Prozent an Wert zulegen können. Mit zwischenzeitlich 35.200 Dollar kostete eine Einheit zuletzt so viel weit seit Mai 2022 nicht mehr. Neben den bestehenden Hoffnungen auf Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USA könnte nun die Geldpolitik wieder verstärkt für Gesprächsstoff sorgen.

Anleger hoffen weiterhin auf Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USA

Auch in der neuen Handelswoche bleiben die Zulassungsfantasien der Anleger in Bezug auf den ersten börsengehandelten Bitcoin-ETF weiterhin am Leben. Nach wie vor wartet der Markt auf eine Entscheidung durch die US-Aufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC). In den vergangenen Wochen hatte eine Falschmeldung über eine angebliche Zulassung Irritationen ausgelöst. Auch die Meldung darüber, dass der ETF aus dem Hause BlackRock bei der Clearing-Behörde DTCC gelistet sei, sorgte für Aufsehen. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge sei dies allerdings schon seit August der Fall. Zudem stelle dieser keinen Hinweise auf eine behördliche Genehmigung dar, hieß es.