Griechenland stellt wegen Corona ein Flüchtlingslager unter Quarantäne

Athen (Reuters) - Griechenland hat im Zuge der Coronavirus-Krise ein Flüchtlingslager unter Quarantäne gestellt.

20 Asylsuchende waren zuvor positiv auf den Erreger der Lungenkrankheit Covid-19 getestet worden, teilte das Migrationsministerium am Donnerstag mit. Keiner der Menschen weise bislang Symptome auf. Die Tests würden fortgesetzt. Im Flüchtlingslager Ritsona, 75 Kilometer nordöstlich von Athen, leben zur Zeit bis zu 2500 Menschen. Die Bewegungsfreiheit in und aus dem Lager soll laut Ministerium nun für 14 Tage eingeschränkt werden. Die Polizei werde dies überwachen.

63 Menschen wurden auf das Virus getestet, nachdem bei einer 19-jährigen Migrantin, die in Athen ein Kind gebar, der Erreger nachgewiesen wurde. Es war der erste bestätigte Fall unter Tausenden Asylsuchenden, die in überfüllten Lagern im Land leben. Sie gelten als besonders gefährdet. Experten befürchten, dass die Menschen dort keinen Zugang zu wichtiger medizinischer Versorgung haben. Griechenland ist ein Tor in die EU für Migranten und Asylsuchende, die vor Kriegen und Armut aus dem Nahen Osten und anderen Regionen fliehen. In den Jahren 2015 und 2016 durchquerten mehr als eine Million Menschen das Land.

Griechenland hatte Ende Februar den ersten Coronavirus-Fall gemeldet. Inzwischen wurden 1415 Fälle registriert, 50 Menschen starben an der Erkrankung.