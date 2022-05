Nasdaq-100 Index® - Kritische Ausgangslage

Mit einem Minus von gut 13 % kam die April-Performance beim Nadaq-100® einem echten Schlag ins Kontor gleich. Die schwache Wertentwicklung des abgelaufenen Monats hat auch charttechnische Spuren hinterlassen. So musste das Technologiebarometer mit 12.835 Punkten am vergangenen Freitag ein neues Verlaufstief hinnehmen, welches in dieser Woche nochmals unterboten wurde (12.710 Punkte). Gleichzeitig wackelt damit die Kreuzunterstützung aus der Parallelen zum Aufwärtstrend seit 2010 (akt. bei 12.981 Punkten), dem 38,2%-Fibonacci-Retracement der gesamten Aufwärtsbewegung seit März 2020 (12.948 Punkte) sowie den verschiedenen Tiefpunkten bei rund 12.900 Punkten (siehe Chart). Übergeordnet droht damit sogar eine größere Topformation. Vor diesem Hintergrund drängt sich derzeit die Suche nach den nächsten Unterstützungen auf. In diesem Kontext sind vor allem die horizontalen Rückzugsmarken bei rund 12.200 Punkten zu nennen. Darunter definiert die verbliebene Aufwärtskurslücke vom November 2020 (11.512/11.356 Punkte) einen weiteren Auffangbereich. Um den größten Druck vom Nasdaq-100® zu nehmen, ist dagegen eine schnelle Rückeroberung der 13.000er-Marke und damit der o. g. Schlüsselzone vonnöten.

Nasdaq-100 Index® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.