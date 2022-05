Klartext vom @Blocktrainer: Scheitert der Bitcoin, wenn…? 💣 | Börse Stuttgart

► Darum geht's im Video: Wenn es in #Krypto-Deutschland eine Person gibt, die absolut vom #Bitcoin überzeugt ist, dann wohl Roman Reher alias der @Blocktrainer. Angesichts der jüngsten Verbotsdiskussionen stellt Richy ihm daher die ketzerische Frage: Kann der Bitcoin komplett scheitern – und wenn ja, wie? In Frage kommen da eine ganze Reihe von Faktoren, von Quantencomputern über Verbote durch Staaten bis hin zu internen Entwicklungen im #Blockchain-System. Ob Roman gegen all diese Faktoren überzeugende Argumente findet…?



00:00 ► Wann wäre der Bitcoin gescheitert?

03:26 ► Von wegen Quantencomputer: Bessere Kryptowährung?

10:31 ► Regulierung oder Verbot von BTC, unhosted wallets & Co.

20:11 ► Mining-Verbote = Aus für Bitcoin?

24:48 ► Differenzen im Bitcoin-Netzwerk selbst?

30:35 ► Das Node-Netzwerk klonen?

36:42 ► Noch mehr Risiken… coming soon!



