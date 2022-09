Alphabet Class C - Der Taktgeber schlechthin

„Wohl und Wehe“ des gesamten Technologiesektors lassen sich derzeit u. a. am Chartverlauf der Alphabet-Aktie festmachen. Zuletzt sprachen wir bei der Alphabet-Aktie von „der Schaltstelle schlechthin“ (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 17. August). Gemeint war und ist die Kombination aus der Nackenlinie der im Frühjahr vervollständigten Schulter-Kopf-Schulter-Umkehr, einer Trendlinie (akt. bei 125,14 USD), der 38-Wochen-Linie (akt. bei 124,04 USD) sowie der 50%-Korrektur des gesamten Korrekturimpulses von Februar bis Mai (127,15 USD) (siehe Chart). An diesem Barrierenbündel ist der Technologietitel zuletzt erneut gescheitert. Die jüngste Zwischenerholung bestätigt also die o. g. Trendwendeformation. Deshalb müssen Anlegerinnen und Anleger noch ein zweites Szenario auf dem Radarschirm haben. Schließlich würde ein Abgleiten unter den Erholungstrend der letzten Wochen (akt. bei 106,74 USD) eine „bearishe Flagge“ vervollständigen. Dann müsste ein neues Verlaufstief unterhalb der Marke von 102,21 USD einkalkuliert werden. Der langfristige Durchschnitt der letzten 200 Wochen (akt. bei 91,84 USD) definiert dann die nächste Rückzugslinie.

Alphabet Class C (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Alphabet Class C

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.