Enphase Energy - „uncharted territory“: Vorstoß ins Glück

Regelmäßig filtern wir die Einzelaktien aus dem S&P 500® nach der Relativen Stärke (Levy) sowie nach dem Kelly-Faktor. Letzterer Indikator verbindet trendfolgende Aspekte mit Money Management-Kriterien. Bei unserer jüngsten Auswertung fiel uns die Enphase Energy-Aktie ins Auge, denn beide Kriterien signalisieren hier „grünes Licht“. Zu dieser objektiven Auswertung gesellt sich eine vielversprechende charttechnische Ausgangslage. Nachdem der Titel für viele Monate eine seitliche Schiebezone ausgeprägt hatte, gelang jüngst die Auflösung dieses Konsolidierungsmusters nach oben (siehe Chart). Es liegt derzeit also doppelter Rückenwind vor: Einmal von Seiten der eingangs erwähnten Indikatoren und zum zweiten Dank des Ausbruchs aus der o. g. Tradingrange. Rein rechnerisch eröffnet diese trendbestätigende Formation ein langfristiges Anschlusspotential von rund 165 USD. In jedem Fall winken dem Papier nachhaltig neue Rekordstände oberhalb der Marke von 308,88 USD. Was den Charme der aktuellen Situation noch zusätzlich verstärkt, ist die Möglichkeit, mit dem jüngsten „swing low“ bei 271,75 USD eine recht engmaschige Absicherung heranzuziehen.

Enphase Energy (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Enphase Energy

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

