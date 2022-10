DAX® - Schwieriges Fahrwasser

Der DAX® musste gestern erneut Abschläge hinnehmen. In der Summe notieren die deutschen Standardwerte weiter unter den alten Jahrestiefs vom März und Juli bei 12.439/12.391 Punkten. Gleichzeitig hat das Aktienbarometer die letzte Woche gerissene Aufwärtskurslücke geschlossen. Diese beiden Aspekte unterstreichen die nach wie vor angespannte Chartsituation. Das jüngste Verlaufstief bei 11.863 Punkten definiert dabei die nächste Unterstützung. Danach ist das Tief vom Herbst 2020 bei 11.450 Punkten als weitere Rückzugsmarke zu nennen. Auf der Oberseite können wir uns dagegen nur wiederholen. Um aus der gestern beschriebenen extrem überverkauften Gesamtmarktlage bzw. der extrem schwachen Marktbreite wirklich Kapital schlagen zu können, müssten zwingend die o. g. ehemaligen Jahrestiefs zurückerobert werden. Es fehlt ein Preissignal, denn erst oberhalb der Marke von 12.400 Punkten gewinnt eine technische Aufwärtsreaktion an Konturen. Ein Anstieg über das Hoch der Vorwoche (12.673 Punkte), was einem höheren Hoch entsprechen würde, verleiht einer möglichen Gegenbewegung zusätzlichen Nachdruck.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

