Plus bei Zumtobel Group

Die Zumtobel Group-Aktie verabschiedete sich am Ende des heutigen Handelstages mit einem ordentlichen Plus. Zum Eröffnungspreis von 7,28 € konnte Zumtobel Group heute erfreuliche 0,56% zulegen, um bei 7,14 € zu schließen.

Auch wenn es heute im Gegensatz zu Donnerstag nach oben ging, konnte der Preis heute nicht aus der gestrigen Handelsspanne ausbrechen.

Die Freude bei Zumtobel Group über den Kursanstieg an diesem Freitag dürfte sich nach dem Minus des Vortages (-1,66%) in Grenzen halten. Auch das heutige Plus ändert am längerfristigen Abwärtstrend nichts: Innerhalb von 12 Monaten ging es für die Zumtobel Group-Aktie um dramatische -11,30% abwärts.