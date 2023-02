Tagesausblick für 17.02.: DAX pausiert. Commerzbank und Airbus mit deutlichen Kursgewinnen!

Gute Vorgaben aus den USA sorgten zum Handelsauftakt in Europa für Kursaufschläge. Am Nachmittag bröckelten die Tagesgewinne jedoch wieder ab. Auslöser waren durchwachsene Wirtschaftsdaten aus den USA. So ging die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zurück. Der Philly-Geschäftsklimaindex präsentierte sich schwächer und die US-Erzeugerpreise legten stärker zu, als von Experten im Vorfeld erwartet. So ging der DAX® wenig verändert bei 15.530 Punkten und der EuroSTOXX®50 mit einem Plus von 0,4 Prozent und damit mit 4.300 Punkten aus dem Handel

An den Anleihemärkten schoben die US-Erzeugerpreise die Renditen 10jähriger Staatsanleihen weiter nach oben. Die Rate für deutsche Papiere erreichte die Marke von 2,5 Prozent. Bei vergleichbaren US-Papieren nähert sich die Rate dem Hoch von Dezember 2022. Bei den Edelmetallen hat das Abwärtsmomentum heute zwar nachgelassen. Gold und Silber suchen dennoch weiter nach ihren Boden. Richtungslos zeigt sich der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil. Seit knapp einer Woche steckt die Notierung zwischen 84 und 87 US-Dollar fest.

Unternehmen im Fokus

Adidas kann nach dem Kurssturz der vergangenen Woche heute Boden gutmachen. Airbus verdiente im vierten Quartal 2022 mehr als von vielen Experten erwartet wurde. Die Aktie stieg daraufhin auf den höchsten Stand seit Februar 2002. Die Commerzbank hat 2022 den Gewinn gegenüber dem Vorjahr verdreifacht. Anleger quittierten dies mit einem kräftigen Kursplus. Gestern meldete das Bankhaus bereits, dass für 2022 eine Dividende gezahlt werden soll und der Antrag für ein Aktienrückkaufprogramm gestellt wurde. Am Freitag entscheidet die Deutsche Börse über einen Ersatz für die aus dem DAX® scheidende Linde. So mancher Experte hat die Commerzbank auf der Rechnung. Die Deutsche Bank profitierte von den guten Daten des Konkurrenten Elmos Semiconductor hat den Umsatz 2022 um knapp 39 Prozent gegenüber 2021 gesteigert und den Betriebsgewinn fast verdoppelt. Für 2023 erwartet das Management ein Umsatzplus von rund 25 Prozent. Anleger hatten scheinbar mehr erwartet. Die Aktie schloss mit einem deutlichen Abschlag. Bei Nordex bahnt sich eine Umwandlung eines Gesellschafterdarlehens in Eigenkapital an. Entschieden wird dies auf einer außerordentlichen Hauptversammlung im März. Die Aktie verbesserte sich trotz der möglichen Verwässerung um rund ein Prozent. Porsche gab nach drei schwächeren Handelstagen heute wieder Gas. In den USA standen unter anderem Airbnb (überraschend starke Geschäftszahlen), Peleton und Tesla bei den Anlegern in den ersten Handelsstunden auf dem Einkaufszettel.

Bei den Strategie- und Themenindizes präsentierten sich heute die Wasserstoffindizes Global Hydrogen Index und Hydrogen Select Index, der STOXX Europe 600 Banks Index sowie der CO2-Future stark. Anleger sollten jedoch beachten: Historische Betrachtungen sind kein Indiz für künftige Entwicklungen.

Morgen werden unter anderem Allianz, BB Biotech, Mercedes-Benz, Hermes, Sika, Swiss und Uniper Geschäftszahlen zum zurückliegenden Quartal veröffentlichen und möglicherweise einen Ausblick auf das laufende Jahr geben. Volkswagen meldet morgen Zahlen zu den Auslieferungen im Januar und die Deutsche Börse gibt am Abend die Entscheidung bekannt, welcher Titel Linde im DAX® ersetzen wird. Zu den Kandidaten zählen Commerzbank und Rheinmetall. Wichtige Termine Deutschland: Erzeugerpreise, Januar 2023 –

Frankreich: Verbraucherpreise, Januar 2023, endgültig

Eurozone: Leistungsbilanz, Dezember 2022

Fed-Präsident von Richmond, Barkin, spricht persönlich über den Arbeitsmarkt vor Mitgliedern des Rosslyn Business Improvement District

USA: Einfuhrpreise, Januar 2023

USA: Frühindikatoren, Januar 2023

FED-Präsident von Cleveland, Mester, spricht vor dem Financial Executives International Northeast Ohio Chapter

Bank von Canada Gouverneur Beaudry hält eine Rede über die Bedeutung des Inflationsziels von 2 %