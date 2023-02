DAX kämpft mit 15.300 | BASF unter Druck | Deutsche Bank und Commerzbank gefragt

Nach dem starken Wochenstart ist der DAX nun wieder etwas unter Druck. Die 15.300 steht zum Handelsstart als Unterstützung parat. Ob der Tag von diesem Niveau aus ein Reversal Tuesday wird, erörtern wir mit Daniel Saurenz im Interview.

Dabei spielt das Sentiment und die Erholung der Wall Street Kurse am Vortag eine entscheidende Rolle. Einige Werte, wie die Bankaktien Commerzbank und Deutsche Bank, sind für Investoren nun wieder attraktiv. Schließlich ist der Zinszyklus noch nicht zu Ende und dieses Geschäft fast schon elementar. Auf beide Werte gehen wir zunächst ein.

Bei BASF werden weitere negative Töne hörbar. Nach den Entlassungen von 2.600 Mitarbeiter steht nun ein ganzes Segment vor dem Aus. Was es damit auf sich hat, erörtert Daniel Saurenz und blickt dann auf das neue Allzeithoch bei Booking Holdings. Die Reisebranche ist momentan wieder sehr gefragt, wie auch die Zahlen von AirBnB in der Vorwoche zeigten.

Zudem sprechen wir über Continental. Der "Reifenhersteller" hat sich in den letzten Jahren stark diversifiziert und vor allem beim Thema Elektromobilität positioniert. Dies half dem Aktienkurs in den letzten Monaten deutlich. Kommt die Aktie nun dennoch an Widerstände?

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.