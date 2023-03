@aktiengram : Vom glücklichen Zufall zum perfekten Depot!

@aktiengram : Vom glĂŒcklichen Zufall zum perfekten Depot!

Direkt zum Video auf YouTube

Text:

📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett â–ș Abonniere kostenlos unseren Aktien-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/

â–ș Darum geht's im Video: Heute gibt uns Lisa Osada von Aktiengram einen Einblick in ihr Depot. Die Finanzbloggerin erzĂ€hlt uns, dass ihr Weg an die Börse ein “glĂŒcklicher Zufall” war, wie sie es betitelt. Das Unternehmen, in dem sie ihre Ausbildung zur Fachinformatikerin gemacht hat, bot Mitarbeiteraktien an. Motiviert von den ersten Dividenden nahm danach alles nach und nach seinen Lauf. NatĂŒrlich ist noch kein Meister von Himmel gefallen und auch Lisa musste ihre Erfahrungen machen, um mit ihrem Depot da zu stehen, wo sie jetzt ist.

Mehr ĂŒber Lisas Werdegang an der Börse und Einzelheiten zu ihrem Depot erfahrt ihr in diesem Video.



â–ș Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/





â–ș Folge uns auch auf Social Media fĂŒr noch mehr Börse:

đŸ“· Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

đŸ„ Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

đŸ“± Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

đŸ€” LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/