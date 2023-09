Ethereum Kurs hält sich über 1.600 Dollar – das ist für Anleger nun wichtig

In der letzten September-Handelswoche gestaltet sich die Gemengelage aus fundamentalen und charttechnischen Gesichtspunkten am Krypto-Markt weiter unübersichtlich. Insbesondere die Sorge vor anhaltend hohen Kapitalmarktzinsen im US-Raum schmälert die Attraktivität von riskanten und zinslosen Anlagen wie etwa Ether (USD). Neben weiteren Wirtschaftsdaten dürften Anleger weiterhin einer möglichen Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USA entgegenfiebern.

Fed-Sitzung initiiert geldpolitische Sorgen – US-Wirtschaftsdaten und ETF-Thematik im Blick

Nach der jüngsten Fed-Notenbanksitzung von vor einer Woche sehen sich Anleger dies- und jenseits des Atlantiks zusehends mit geldpolitischen Risiken konfrontiert. Nach wie vor ist nicht klar, ob und wann die US-Notenbank ihre restriktive Geldpolitik noch mal verschärft. Die Gedankenspiele der Anleger auf eine in Zukunft behutsame geldpolitische Marschroute sind spätestens seit Mittwochabend wieder einer nüchternen Betrachtungsweise gewichen.

Zwar hatte die Fed erwartungsgemäß nicht an den berüchtigten Zinsschrauben gedreht und das Zinsband bei 5,25-5,50 Prozent belassen, allerdings weitere Zinserhöhungen nicht ausgeschlossen.