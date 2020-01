Aixtron: Wird das ein Diamant?

Das weltweit führende Unternehmen in Beschichtungsanlagen für die Halbleiterindustrie Aixtron hat sich von seinen Höchstständen bei 19,75 Euro aus Anfang 2018 merklich entfernt und ist in den Bereich um 7,60 Euro abgerutscht. Seit Dezember 2018 läuft in dem Wertpapier aber eine volatile Seitwärtsbewegung mit einem oberen Deckel um 10,95 Euro. Das letzte Jahr war die Aktie praktisch mit sich selbst beschäftigt und brachte keine nennenswerten Impulse hervor. Die Seitwärtsbewegung aus den letzten Monaten präsentiert sich jedoch aus technischer Sicht als mögliche Diamant-Formation und gibt klare Hinweise auf den weiteren Verlauf des Papiers. Für gewöhnlich kommen solche Konstrukte selten vor, besitzen aber eine recht hohe Aussagekraft, wie im Beispiel der Volkswagen-Aktie.

Breakaway-Gap gesetzt

Aktuell ist noch kein sofortiger Handlungsbedarf gegeben. Erst wenn das Wertpapier von Aixtron mindestens über das Niveau und die obere Begrenzungslinie um 10,25 Euro zulegt, wird ein Rücklauf an die Jahreshochs aus 2019 bei 10,95 Euro wahrscheinlich. Ein derartiger Anstieg würde die vorliegende Diamant-Formation schließlich aktivieren und kurzfristig Kursgewinne zurück in den Bereich von 13,20 Euro erlauben zu vollziehen. Auf mittelfristiger Ebene könnte sogar ein Anstieg in den Widerstandsbereich von rund 15,00 Euro anstehen, wodurch sich schon in beiden Fällen ein Long-Investment beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KA71QC überdurchschnittlich auszahlen würde. Aufgrund der zu erwartenden Volatilität sollte eine mögliche Stopp-Marke das Niveau von vorerst 9,75 Euro nicht übersteigen. Ein Kursrutsch unter 9,50 Euro würde hingegen direkt Abwärtsrisiken auf glatt 9,00 Euro und einen Kurslückenschluss bedeuten. Aber selbst dann bliebe das Konstrukt einer Diamantformation noch intakt. Nur tiefer als das Niveau von rund 8,00 Euro sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen.

Aixtron (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 10,25 // 10,55 // 10,95 // 11,62 // 12,09 // 13,20 Euro Unterstützungen: 9,76 // 9,38 // 9,15 // 8,65 // 8,48 // 7,94 Euro

Fazit

Für den Fall weiterer dynamischer Kursgewinne mindestens über das Widerstandsniveau um 10,25 Euro dürfen erst Long-Positionen mit einem vorläufigen Ziel an den Jahreshochs aus 2019 und darüber an 13,20 Euro über das vorgestellte Open End Turbo Long Zertifikat WKN KA71QC aufgebaut werden. Die mögliche Renditechance bei vollständiger Strategieumsetzung beliefe sich dann auf satte 500 Prozent, die maximale Preisausdehnung des Zertifikates wurde dagegen mit 3,49 Euro berechnet. Eine Verlustbegrenzung angesetzt unterhalb von 9,75 Euro erfordert hingegen einen Ausstiegskurs von 0,04 Euro. Als Anlagehorizont sollten Anleger jedoch gut einige Monate einkalkulieren, bei einem Anstieg an 15,00 Euro könnte sogar ein ganzes Jahr benötigt werden.

Strategie für steigende Kurse WKN: KA71QC Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,54 - 0,57 Euro Emittent: Citi Basispreis: 9,506 Euro Basiswert: Aixtron KO-Schwelle: 9,506 Euro akt. Kurs Basiswert: 9,98 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 3,49 Euro Hebel: 18,13 Kurschance: + 500 Prozent Börse Fankfurt

Interessenkonflikt

