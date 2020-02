Dax geht zum Wochenende die Luft aus - Ceconomy hebt ab

Nach einer guten Woche schwächelt der Dax am Freitag etwas. Am Ende steht unter dem Strich aber ein ordentliches Plus. Begeistert sind die Anleger am Freitag von Ceconomy. Der Konzern hat im ersten Quartal besser abgeschnitten als erwartet.

