Internes Boeing-Memo beklagt Unrat in 737-MAX-Treibstofftanks

Seattle (Reuters) - Boeing hat einem internen Schreiben zufolge in den Treibstofftanks von mehreren noch nicht ausgelieferten 737-MAX-Passagierflugzeugen Unrat gefunden.

Dies sei "absolut inakzeptabel" hieß es in dem Memo des für das 737-Programm zuständigen Managers Mark Jenks an Mitarbeiter, in das die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag Einblick erhielt. Ein Boeing-Sprecher bestätigte die Echtheit des Dokuments. Die Vorfälle dürften keine Folgen für die Wiedereinführung der 737 MAX haben, erklärte er. Eine Stellungnahme der US-Flugaufsicht FAA lag zunächst nicht vor.

Boeing hat Hunderte 737-MAX-Flugzeuge fertigstellt, die wegen des Flugverbots für dieses Modell noch nicht ausgeliefert wurden. Der amerikanische Flugzeugbauer hat in der Vergangenheit bei verschiedenen Maschinen - darunter das KC-46 Tankflugzeug - Probleme mit dem Materialien und Objekten gehabt, die beim Bau von Arbeitern zurückgelassen worden waren. Bei diesem "foreign object debris" kann es sich etwa um Lappen, Werkzeuge oder Metallreste handeln, die möglicherweise ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellen.

Nach zwei Abstürzen von 737-MAX-Maschinen mit insgesamt 346 Toten muss das Modell des amerikanischen Flugzeugbauers am Boden bleiben. Es ist nicht zu erwarten, dass das Flugzeug bis Mitte 2020 wieder in Betrieb genommen werden kann.