GFT Technologies - Gefährlicher Tanz auf der Rasierklinge

Seit März 2020 hatte die GFT-Aktie einen bemerkenswerten Lauf, denn in der Spitze konnte sich das Papier nahezu verneunfachen. Doch diese Erfolgssträhne droht nun zu reißen. So musste der Titel zu Wochenbeginn ein Abwärtsgap (37,80 EUR zu 37,30 EUR) hinnehmen. Da mit dieser Kurslücke auch die 38-Wochen-Linie (akt. bei 38,24 EUR) unterschritten wurde, entsteht ein erstes Warnsignal. Charttechnisch sehr viel schwerwiegender wäre allerdings ein Abgleiten unter die Tiefs bei 36,20/35,30 EUR. Letzteres würde die Kursentwicklung seit Oktober vergangenen Jahres in eine Topbildung mit einem kalkulatorischen Abschlagspotential von rund 12 EUR umschlagen lassen (siehe Chart). Bei einer negativen Weichenstellung definiert das alte Mehrjahreshoch von 2015 bei 32,70 EUR einen nennenswerten Rückzugsbereich. Da auch die Trendfolger MACD und Aroon zur Vorsicht mahnen, steht derzeit einiges auf dem charttechnischen Spiel. Um die Gefahr einer oberen Umkehr dagegen zu bannen, bedarf es einer schnellen Rückeroberung der o. g. Glättungslinie und damit eines Schließens des jüngsten Abwärtsgaps.

GFT Technologies (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart GFT Technologies

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

