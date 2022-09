Mit Disziplin und Durchhaltevermögen zum Anlageerfolg

Werbung. Jeden Tag 5.000 Schritte laufen! Drei Mal in der Woche zum Sport! Das sind typische Ziele, die wir uns wahrscheinlich alle schon viele Male gesetzt haben. Und viele Male haben wir sie dann vermutlich nicht erreicht. Ein wesentlicher Grund dafür ist in der Regel fehlende Disziplin, denn es gibt zu oft, zu einfache und obendrein bequeme Ausreden! Das ist im normalen Leben so und bei ganz vielen Menschen verhält es sich auch bei der Vermögensanlage so.

Insbesondere beim Einstieg an der Börse gilt es die schwierige Hürde „Warum jetzt?“ zu überwinden. Und dabei geht es auch ganz oft darum, dass man bei einem eventuell ersten Kauf oder größeren Zukauf sein Pulver nicht ganz verschießen will. Stattdessen wäre es doch viel besser, wie im Supermarkt auch auf Sonderangebote, sprich Kursrückgänge, zu warten und dann zu reagieren. Aber genau in solchen Situationen geraten viele Neu- und auch erfahrene Börsianer in ein Dilemma. Soll man denn ausgerechnet jetzt wirklich kaufen?

Vergleichen Sie das mal: Können Sie sich vorstellen bei einem Glas Nuss-Nougat-Creme, das vor einer Woche noch 2,99 Euro gekostet hat, bei einem Preis von 2,49 Euro oder gar 1,99 Euro in dieser Woche an einem Kauf zu zweifeln? Zum Beispiel deswegen, weil der Preis ja aus irgendwelchen Gründen noch weiter fallen könnte. Sie denken, so agiert doch keiner beim Einkaufen? Doch! Bei Einkäufen an der Börse agieren sehr, sehr viele Anlegende genau so und Sonderangebote bleiben ungenutzt.

Begründungen der aktuellen Zeit, jetzt besser erstmal keine Aktien zu kaufen, sind nach den Kursrückgängen in diesem Jahr beispielsweise folgende: Da ist die Furcht, dass die Kurse ja weiter fallen könnten. Es gibt die Unsicherheit wegen der Energieversorgung im Winter. Auch könnten die jetzt steigenden Energiekosten zu einer Konsumzurückhaltung und einer Rezession führen. Oder man schließt sich dem Bundeskanzler an, der mit seiner Regierung „alle diese Sorgen sehr, sehr ernst“ nimmt.

Vor diesem Hintergrund können Nachkauf-Zertifikate eine interessante Anlagealternative darstellen. Mit ihnen ermöglicht die DekaBank Anlegenden den schrittweisen Einstieg in den Aktienmarkt. Dabei beginnt man mit einem großen Schritt, da gleich am Anfang die Hälfte des Nennbetrags in den Aktienmarkt investiert wird. Mit der anderen Hälfte wartet man auf günstigere Gelegenheiten, die dann stufenweise und automatisch genutzt werden. Dazu braucht der zugrundeliegende Index nur auf zuvor definierte Marken fallen. Immer wenn eine solche Marke erreicht oder unterschritten wird, wird hinzugekauft, ganz diszipliniert und ohne eigenes Zutun. Bis dahin wird der nicht investierte Teil zu sehr attraktiven Konditionen verzinst.

5,20 oder sogar 6,65 Prozent jährlich auf den noch nicht investierten Anlagebetrag

Ganz konkret investiert das DekaBank Nachkauf-Zertifikat 10/2027 bezogen auf den EURO STOXX 50® (WKN DK07BH) zum anfänglichen Bewertungstag am 30. September 2022 50 Euro seines Nennbetrags von 100 Euro in den zugrundeliegenden EURO STOXX 50®-Index. Fällt der Index, wird in vier Schritten mit dann jeweils 12,50 Euro nachinvestiert. Dies erfolgt bei Barrieren von 90, 80, 70 und letztmalig 60 Prozent des Startwerts. Innerhalb des Zertifikats nicht in den Aktienmarkt investierte Teilbeträge werden bis zu einer möglichen Umschichtung mit 5,2 Prozent verzinst, die jährlich ausbezahlt werden. An allen Kursveränderungen des Index nehmen Anlegende mit dem jeweils investierten Teilbetrag teil. Das gilt für Kursgewinne wie auch für Kursrückgänge.

Wem ein Investment in den europäischen Standardwerte-Index unter weltweiten Investmentgesichtspunkten nicht ausreicht, für den bietet sich möglicherweise das DekaBank Nachkauf-Zertifikat 10/2027 bezogen auf den MSCI World Climate Change ESG Select 4.5% Decrement (WKN DK07BJ) an. Der Index verfolgt eine weltweit und nach Nachhaltigkeitskriterien investierende Aktien-Anlagestrategie. In der grundsätzlichen Funktionsweise hingegen unterscheidet sich dieses Zertifikat nicht vom bereits vorgestellten. Es gibt allerdings zwei veränderte Ausgestaltungen. Erstens liegen die Barrieren für die Folgeinvestments hier tiefer – nämlich bei 80, 70, 60 und letztmalig 50 Prozent des Startwerts. Und zusätzlich liegt der Zinssatz, mit dem der (noch) nicht im Aktienmarkt investierte Teil des Zertifikats verzinst wird, bei jährlich 6,65 Prozent.

An Kursveränderungen des zugrundeliegenden Index nehmen Anlegende bis zum Bewertungstag am 29.09.2027 1:1 teil, so dass bei der Rückzahlung neben möglichen Gewinnen auch Verluste drohen, da bei Kursrückgängen statt des ursprünglich angelegten Nennbetrags eine im Wert gesunkene Beteiligung an der Wertentwicklung des jeweiligen Index übertragen wird. Beide Nachkauf-Zertifikate unterliegen zudem wie jede Schuldverschreibung insgesamt dem Emittentenrisiko. Demnach würden insbesondere im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank Verluste bis hin zum Totalverlust des investierten Nennbetrags drohen.

Die Zeichnung läuft jeweils vom 05.09.2022 bis 30.09.2022, vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung.

Hussam Masri leitet den Aus- und Aufbau des strategisch wichtigen Bereichs „Private Banking und Wealth Management“ und zeichnet in dieser Funktion für die Einheiten Vertrieb Private Banking, Wealth Management, Vertriebsstrategie Private Banking, Produktspezialisten sowie das Zertifikategeschäft und die Produktvermarktung für die Deka-Gruppe verantwortlich.