WTI Crude Future (Kontrakt Jan 23) - Diese Marken sollten Sie '23 auf dem Schirm haben

Die rekordhohe Inflation ist derzeit ein großes Thema und treibt Investorinnen und Investoren weltweit Sorgenfalten auf die Stirn. Ausgerechnet vom Ölpreis scheint aktuell etwas Entspannung zu kommen. So stammt das Jahreshoch (130,50 USD) von Anfang März. Eine zweite Kursspitze lief Mitte Juni auf niedrigerem Level (123,68 USD) und lässt im Ergebnis ein klassisches Doppeltop entstehen (siehe Chart). Seit August notiert das „schwarze Gold“ dauerhaft unterhalb der Widerstandszone aus der 38-Wochen-Linie (akt. bei 96,96 USD) und der Nackenzone des beschriebenen Trendwendemusters bei 94/93 USD. Um in die Erfolgsspur zurückzukehren, müsste der Ölpreis dieses Barrierenbündel überspringen. Ohne einen solchen Befreiungsschlag muss aufgrund der angeführten Umkehrformation aber vielmehr von einem Ende der Ölrally seit dem Frühjahr 2020 ausgegangen werden. Ein Abgleiten unter die jüngsten Tiefs bei 76,25/75,08 USD würde für ein neues Ausstiegssignal sorgen, zumal dann auch eine Serie von drei „inside quarters“ in Folge nach unten aufgelöst wären. Das rechnerische Kursziel aus dem beschriebenen Doppeltop lässt sich aktuell auf rund 63 USD taxieren.

WTI Crude Future (Kontrakt Jan 23) (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart WTI Crude Future (Kontrakt Jan 23)

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.