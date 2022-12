10-jährige Rendite Japan - Zeitenwende

Keine Frage: Bei der 10-jährigen Rendite Japan handelt es sich um einen durch die fundamentalen Rahmenbedingungen dominierten Kursverlauf. Dennoch hatte der Chart die jüngste Entwicklung durch einen abgeschlossenen, und 2022 nochmals bestätigten, Doppelboden vorweggenommen. In die gleiche Kerbe schlägt der Jahreschart. In der höchsten aller Zeitebenen hatte das japanische Zinsbarometer in den Jahren 2016 und 2019 bereits ein Candlestickumkehrmuster in Form eines klassischen „Hammers“ ausgeprägt. Per Saldo war die Bezeichnung „Gezeitenwende“ selten so berechtigt wie in diesem Fall. Aus der Höhe der unteren Umkehr ergibt sich ein kalkulatorisches Kursziel im Bereich von 0,6 %. Jenseits dieses Levels markiert das Tief vom Oktober 2010 bei 0,83 % eine weitere wichtige Barriere. Die beschriebene Trendwende spiegelt sich auch in anderen Laufzeitbändern wider. So sorgte ein äquivalenter Doppelboden im Verlauf der 2-jährigen Rendite Japan zuletzt – erstmals seit Anfang 2016 – für die Rückkehr in positives Zinsterritorium. Das Kursziel aus dieser Trendwende lässt sich bei der „2-jährigen“ auf rund 0,2 % veranschlagen.

10-jährige Rendite Japan (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10-jährige Rendite Japan

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.