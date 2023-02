CDAX® - Rettungsanker mit Kurs Rekordstand?

Das marktbreiteste deutsche Aktienbarometer – der sog. CDAX® – wird von Investorinnen und Investoren oftmals etwas stiefmütterlich behandelt. Zu Unrecht, denn der Index liefert regelmäßig wichtige und wertvolle Hilfestellungen. Deshalb schaffte es der CDAX® in diesem Jahr sogar in unseren Jahresausblick. Aus charttechnischer Sicht mehr als berechtigt, denn der Spurt über die Widerstandszone aus den alten Hochs von 2017 und 2020 bei 1.274/1.286 Punkten sowie der 38-Monats-Linie (akt. bei 1.279 Punkten) setzte zu Jahresbeginn einen echten Reizpunkt. Dank dieser Entwicklung kann die Kursentwicklung der letzten Monate als „V-förmige Umkehrformation“ mit einem kalkulatorischen Kursziel von rund 1.450 Punkten interpretiert werden. Perspektivisch rücken deshalb sogar die bisherigen Rekordstände bei gut 1.500 Punkten wieder in Schlagdistanz, zumal auf dem Weg in diese Region nur noch wenige charttechnische Hürden warten. Ein weiteres Pro-Argument liefert derzeit der trendfolgende MACD, der gerade ein neues Kaufsignal generiert (siehe Chart). Die vielversprechende Ausgangslage des marktbreiten CDAX® „hilft“ auch dem großen Bruder. Um diese Steilvorlage nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, die o. g. massive Kernunterstützung zu verteidigen.

CDAX® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart CDAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

