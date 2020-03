dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 18.03.2020 - 17.15 Uhr

VIRUS/ROUNDUP 2: Konjunktur in Coronakrisen-Zeiten - Schwerer Schock erwartet

FRANKFURT - Die Konjunktur in Deutschland wird nach Einschätzung von Volkswirten infolge der Coronavirus-Krise in diesem Jahr massiv einbrechen. Das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) rechnet mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung von 2,5 Prozent. Der Bundesverband deutscher Banken (BdB) erwartet für das Gesamtjahr sogar ein Minus um 4 bis 5 Prozent. Zuletzt war die deutsche Wirtschaft 2009 in der Folge der globalen Finanzkrise geschrumpft, damals um mehr als 5 Prozent.

VIRUS/Kreise: Eurozone denkt über Einsatz von ESM-Rettungsfonds nach

NEW YORK - In der Eurozone wird Kreisen zufolge über den Einsatz des europäischen Rettungsfonds ESM nachgedacht. Dadurch sollen von der Virus-Krise besonders betroffene Staaten gestützt werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit den Gesprächen vertraute Personen. Es gehe um mehrere Kreditlinien, die bei Bedarf aktiviert werden könnten. Hintergrund sei der starke Renditeanstieg verschiedener Staatsanleihen, was die Zinskosten der Länder erhöht.

'FAZ'/EZB-Chefin Lagarde: Wirtschaft könnte um 5 Prozent in 2020 schrumpfen

FRANKFURT - Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, rechnet laut einem Zeitungsbericht wegen der Coronakrise mit einem drastischen Konjunktureinbruch im Euroraum. Der Effekt könne zwischen 2 und 10 Prozentpunke der Wirtschaftsleistung betragen, soll Lagarde am Dienstagabend in der Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs zu den Folgen der Krise gesagt. Das berichtet die "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ) am Mittwoch unter Berufung auf hochrangige EU-Diplomaten.

VIRUS/Wirtschaftsforscher: Krise gefährdet viele kleine und mittlere Unternehmen

MANNHEIM/NEUSS - Die Coronakrise wird nach Einschätzung von Forschern des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und der Wirtschaftsauskunftei Creditreform zu einer ernsten Gefahr für kleine Unternehmen. "Viele Unternehmen starten trotz einer langen Phase der Hochkonjunktur mit schlechten Voraussetzungen in die vielleicht größte wirtschaftliche Krise der Nachkriegsgeschichte", sagte Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter der Wirtschaftsforschung von Creditreform. Laut der Analyse des Mannheimer ZEW-Instituts und der Creditreform Wirtschaftsforschung in Neuss weisen insbesondere die Gastronomie, aber auch andere Branchen überdurchschnittlich hohe Anteile an insolvenzgefährdeten Unternehmen auf.

USA: Baubeginne fallen weniger als erwartet - Genehmigungen enttäuschen

WASHINGTON - In den USA haben die Baubeginne und vor allem die Baugenehmigungen im Februar geschwächelt. Die Zahl der Wohnungsbaubeginne ist allerdings deutlich weniger als erwartet gefallen. Sie fiel im Monatsvergleich um 1,5 Prozent, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel mit einem deutlich stärkeren Rückgang um 4,3 Prozent gerechnet. Im Vormonat waren die Baubeginne um revidierte 1,4 Prozent gestiegen, nachdem zunächst ein Rückgang von 3,6 Prozent ermittelt worden war.

EZB-Direktorin: Wir erleben einen schweren ökonomischen Schock

FRANKFURT - EZB-Direktorin Isabel Schnabel hat angesichts gewachsener Rezessionsgefahren eine engere Zusammenarbeit in Europa in der Coronavirus-Krise gefordert. "Es braucht jetzt europäische Solidarität, auch finanziell. Das ist im Interesse aller Länder Europas", sagte Schnabel in einem am Mittwoch auf der Homepage der Europäischen Zentralbank (EZB) veröffentlichten Interview.

VIRUS: Finanzminister Scholz schließt Finanzhilfen für Italien nicht aus

HAMBURG/FRANKFURT - Bundesfinanzminister Olaf Scholz hält Finanzhilfen für Italien durch den Rettungsfonds ESM grundsätzlich für denkbar. Europa verfüge mit dem Fonds "über die nötige Kampfkraft in der Krise", sagt Scholz der Wochenzeitung "Die Zeit" laut einer Vorabmeldung vom Mittwoch. Er halte es zwar noch für nicht angeraten, den ESM zu aktivieren. Die Euroländer seien überzeugt, die Probleme bewältigen zu können. "Wenn es anders kommen sollte, werden wir unserer Verantwortung gerecht werden", so Scholz.

VIRUS: Ifo Institut zieht Geschäftsklimaindex vor

MÜNCHEN - Das Ifo Institut hat die Veröffentlichung von Daten zum Geschäftsklima in Deutschland wegen der Coronakrise vorgezogen. Das Institut werde bereits am Donnerstag ein "vorläufiges Geschäftsklima" für März veröffentlichen, teilte das Forschungsinstituts am Mittwoch mit. Es sei das erste Mal seit 70 Jahren, dass vorläufige Zahlen zum Ifo-Geschäftsklima veröffentlicht werden.

Eurozone: Inflation geht zurück

LUXEMBURG - Die Inflation in der Eurozone ist im Februar gefallen. Wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte, lagen die Verbraucherpreise 1,2 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Im Januar hatte die Rate 1,4 Prozent betragen. Die Statistiker bestätigten damit eine erste Schätzung.

VIRUS: Ifo-Chef Fuest fordert drastische Schritte im Kampf gegen Coronakrise

MÜNCHEN - Das Ifo Institut hat drastische Maßnahmen im Kampf gegen die Folgen der Coronakrise gefordert. "Wir müssen verhindern, dass die Wirtschaft durch kollabierende Unternehmen, Jobverluste und Panik im Finanzsektor in einen Abwärtsstrudel gerät", schrieb Ifo-Präsident Clemens Fuest in einem am Mittwoch veröffentlichten Gastbeitrag im "Handelsblatt". Seiner Einschätzung nach ist eine Kombination massiver Stützungsmaßnahmen notwendig, bei denen es auf Zielgenauigkeit und schnelles Handeln ankomme. Unter anderem sollen für Selbständige sowie kleine und mittlere Unternehmen für einige Monate alle Steuerzahlungen ausgesetzt werden, forderte Fuest.

VIRUS/Altmaier: Wirtschaft stabilisieren - schnelle Maßnahmen zentral

BERLIN - Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat schnelle und zielgerichtete Maßnahmen zur Stabilisierung der Wirtschaft als zentral in der Coronavirus-Krise bezeichnet. Altmaier sagte am Mittwoch in Berlin, er begrüße es daher ausdrücklich, dass die staatliche Förderbank KfW ihre Verfahren weiter straffe und bündele. "Anträge für die am vergangenen Freitag beschlossenen Hilfskredite sind ab sofort möglich und werden zügig bearbeitet. Das ist ein gutes Signal."

VIRUS/ROUNDUP 2: Staat will Lohnlücken für Arbeitnehmer in Krise schließen

BERLIN - In der Corona-Krise wollen Politik und Sozialpartner Lohnlücken beim Kurzarbeitergeld gemeinsam abfedern. Das sagte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Mittwoch nach einem Spitzentreffen mit Arbeitgebern und Gewerkschaften in Berlin. Außerdem sollten "unverhältnismäßige Lohneinbrüche" bei einem Arbeitsausfall wegen notwendiger Kinderbetreuung vermieden werden.

