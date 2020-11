onvista-Top-News: Die Märkte im Bann der US-Wahl, Ant-IPO verschoben, Berichtssaison sorgt für viel Bewegung und Bitcoin ist entfesselt

Die US-Wahl war in dieser Woche das alles beherrschende Thema, selbst die weltweit weiter extrem steigenden Corona-Infektionszahlen sind angesichts des knappen Rennens zwischen Trump und Biden in den Hintergrund gerückt.

Und es sieht weiter chaotisch aus, denn obwohl Biden dank der nach und nach ausgezählten Briefwahlstimmen nach und nach die Oberhand zu gewinnen scheint, hat Trump wie erwartet einen Konfrontationskurs eingeschlagen und droht mit einer Klagen-Offensive gegen die weiteren Auszählungen in den Bundesstaaten.

Er ging mit seinen haltlosen Behauptungen des Wahlbetrugs in einer Pressekonferenz sogar so weit, dass viele der US-Nachrichtensender sich gezwungen sahen, die Übertragung aufgrund der Falschinformationen zu beenden und die Sachlage richtig zu stellen.

Daneben gab es noch ein paar interessante Entwicklungen an den Aktienmärkten, darunter den verscchobenen Börsengang der Ant Group, der für einiges Aufsehen gesorgt hat. Auch die Berichtssaison geht natürlich weiter und sorgt für teils starke Bewegungen bei den Einzelwerten.

Abseits dessen hat zudem noch die Kryptowährung Bitcoin stark auf sich aufmerksam gemacht, da der Kurs mit einem wahrhaft beeindruckenden Sprung nach oben bis knapp an die Marke von 16.000 Dollar gestiegen ist. Auf Jahressicht beläuft sich das Plus der Kryptowährung auf mehr als 100 Prozent und sollte es bis Ende des Jahres halten, dann könnte Bitcoin einmal mehr zu dem am besten performenden Assets auf Jahressicht überhaupt werden.

Die Woche im Schnelldurchlauf:

Telekom: US-Tochter lässt Bonner jubeln ++ Allianz: Gewinn überraschend gesteigert ++ Novartis: Rückschlag bei Corona-Bemühungen

Biden hat die Nase vorn ++ Infineon: Starke Qualcomm-Zahlen ziehen Aktie hoch ++ HeidelbergCement: Gewinnziel ausgerufen ++ Munich Re: Jahresprognose weiterhin Fehlanzeige

US-Wahl: Trump erklärt sich zum Sieger und will weitere Auszählung stoppen lassen ++ BMW: Gutes Quartal stützt Aktie nicht ++ Vonovia: Dividende wird erhöht

US-Wahl: Heute ist der Tag der Entscheidung - oder doch nicht? ++ Bayer: Aktie nach schwachen Zahlen unter Druck ++ Hellofresh: Gewinn verdreifacht

Daimler: Wasserstoff Joint Venture mit Volvo ++ Siemens Healthineers: Ausblick hilft Aktie auf die Sprünge ++ Kiadis: Sanofi lässt Aktie über 200 Prozent in die Höhe schießen

Alles zur US-Wahl:

Drei Fragen an Bernecker: US-Wahl-Special - Warum steigen die Märkte trotz fehlendem Ergebnis, droht ein kurzfristiger Crash und wie wird es langfristig weitergehen?

US-Wahl: Twitter, CNBC, NBC und Co - US-Medien ziehen nach Trumps Grenzüberschreitung die Reißleine

US-Wahl: Biden kommt dem Sieg ein weiteres Stück näher - Trump droht mit Klagen-Offensive - fällt die Entscheidung noch heute?

US-Wahl: Was würde Joe Biden als neuer US-Präsident für die Welt bedeuten?

US-Wahl: Trump kührt sich trotz laufender Zählung bereits zum Sieger - So sehen die daraus möglichen Konsequenzen aus

US-Wahl: Das ungünstigste Szenario für die Finanzmärkte ist eingetreten - So ist die Lage jetzt einzuschätzen

Weitere News:

Henkel: Verhaltener Optimismus nach Rückkehr zum Wachstumspfad - So schätzen Analysten die Aktie jetzt ein

AMS und Osram: Beide Unternehmen in den roten Zahlen - die Zuversicht ist aber groß

Telekom: Starke Zahlen der T-Mobile-Tochter geben der Telekom-Aktie ordentlich Rückenwind - charttechnische Hürde gemeistert

Bilfinger: Neue Übernahmespekulationen machen die Anleger heiß auf die Aktie - Kurs klettert zweistellig

PowerCell: „Ein Quartal, das sich auf die Bemühungen in neuen Segmenten konzentriert“

Alibaba: Sind gute Zahen nicht gut genug oder belastet nur der verschobene Börsengang der Ant Group?

Munich Re: Kein Gewinnziel geplant - „Ausmaß der zweiten Corona-Welle größer als angenommen“ - Rote Zahlen in Q4 nicht auszuschließen

Nel: Nikola sorgt für Unruhe in der Bilanz - Zahlen so lala - macht Iberdrola bald den Unterschied?

S&T: Starke Zahlen, höhere Dividende und mehr Aktienrückkäufe - das gefällt den Anlegern - Aktie befreit sich aus dem Abwärtstrend

Ant Financial: Hiobsbotschaft für alle IPO-Interessenten - deutlich niedrigere Bewertung und 6 Monate Verzögerung

HeidelbergCement: Die Zahlen sind toll doch sind sie auch nachhaltig? Anleger und Analysten zweifeln - Aktie im Minus

Bitcoin: Kurs klettert deutlich über 14.000 Dollar - hebt die Kryptowährung jetzt in die Stratosphäre ab?

Shop Apotheke: Umsatz-Prognose erneut rauf - 3. Quartal wieder ein sehr gutes

AstraZeneca: Ergebnisse der Impfstudie noch in diesem Jahr - Zahlen durchwachsen

FMC: Gute Neuigkeiten aus Kalifornien - Kurs springt über 21-Tage-Linie

Zalando: Gute Quartalszahlen bescheren der Aktie weiteres Rekordhoch - ist der Gipfel erreicht? Analysten sind sich uneinig

Linde: Der Sparkurs zahlt sich aus - So sehen die Analysten die Aktie kurz vor den Quartalszahlen

K+S: Konzern hat sich böse verschätzt und muss Milliarden abschreiben - Aktie volatil

BVH: Größte studentische Finance Konferenz Europas wird digital

Stahlsektor: Salzgitter und Thyssenkrupp knicken ein - LBBW bemängelt Überkapazitäten und fehlende Preisdisziplin

Vestas: 3. Quartal besser als erwartet - US-Wahl belastet Aktie jedoch

Devisenmärkte: Lage der türkischen Lira wird immer dramatischer - neues historisches Tief

Bayer: Agrargeschäft lässt Analysten enttäuscht zurück - auch Glyphosat-Unsicherheit hält an - Aktie ringt um Halt

Klöckner & Co: Aktie nach Zahlen deutlich vorn - 50-Tage-Linie durchbrochen

ProSiebenSat.1: Aktie nach Verkaufsempfehlung von Morgan Stanley unter Druck - TV-Geschäft als Sorgenkind

Siemens Healthineers: Durchwachsene Zahlen - für die Anleger hätte es ruhig ein bisschen mehr sein dürfen

Curevac: Impfstoff-Kandidat auf einem gutem Weg

Eine Auswahl unserer Kolumnisten:

Die Börse interessiert sich nur noch für Notenbank-Präsidenten

Über einen US-Präsidenten Joe Biden sollte sich Europa nicht zu früh freuen

Kutzers Zwischenruf: Die Angst der Anleger, etwas zu verpassen

Was der Lockdown jetzt für uns Anleger bedeutet

DAX – Das Smart Money sichert sich ab!

