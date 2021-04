WOCHENVORSCHAU: Termine bis 29. April 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 29. April:

FREITAG, DEN 16. APRIL 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Flatexdegiro, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Aumann, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 CHE: Swiss Re, Hauptversammlung

10:00 DEU: Covestro, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Henkel, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Vonovia, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: R. Stahl, Bilanz-Pk

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen

12:45 USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q1-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q1-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEDEU: Auto1 Group, Geschäftsbericht

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: BIP Q1/21

05:00 CHN: Industrieproduktion 03/21

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 03/21

08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 03/21

08:00 DEU: Destatis: Einnahmen aus der Luftverkehrsteuer Jahr 2020

08:30 CHE: Erzeugerpreise 03/21

08:30 CHE: Importpreise 03/21

09:00 AUT: Verbraucherpreise 03/21 (endgültig)

10:00 ITA: Handelsbilanz 02/21

11:00 EUR: Handelsbilanz 02/21

11:00 EUR: Verbraucherpreise 03/21 (endgültig)

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 03/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 04/21 (vorläufig)

EUR: Moody's Ratingergebnis Großbritannien

SONSTIGE TERMINE

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

09:00 Bundestag berät in 1. Lesung über Änderung des Infektionsschutzgesetzes

11:30 Regierungspressekonferenz

14:30 Anhörung von Sachverständigen im Gesundheitsausschuss zum Infektionsschutzgesetz

14:50 Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Ministerpräsident Reiner Haseloff besuchen die IDT Biologika in Dessau-Roßlau

09:00 DEU: Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard. Berichterstattung blickt vor allem auf wichtige Sitzungen in der kommenden Woche.

DEU: Online-Tag zum Thema "Wie künstliche Intelligenz die Produktionsarbeit der Zukunft verbessert". Welchen Nutzen KI in der Produktionsarbeit stiftet, zeigen Experten der beiden Stuttgarter Fraunhofer-Institute IPA und IAO ihren Gästen beim "International Open Lab Day".

09:30 DEU: Online-Rede von Bundesumweltministerin Svenja Schulze und anschließende Diskussion beim Get-Started-Gründerfrühstück des Bitkom

10:00 DEU: Online-Pk Bundesverband Erneuerbare Energie zu "Auf dem Weg zur Klimaneutralität - das BEE-Szenario 2030"

10:00 DEU: Beginn der Tarifverhandlungen zwischen Deutscher Bahn und Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer

14:00 DEU: Online-Pk nach Abschluss der Verkehrsministerkonferenz (VMK) u.a. zum ÖPNV-Rettungsschirm, Ausbau des Bahnverkehrs und geplante Änderung der Straßenverkehrsordnung (StVo). u.a. mit VMK-Vorsitzende und Bremer Verkehrssenatorin Maike Schaefer und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer

14:00 DEU: Parlamentarischer Untersuchungsausschuss der Bürgerschaft zum Cum-Ex-Skandal. Unter anderem sollen ein Termin für die Befragung von Bundesfinanzminister und Ex-Bürgermeister Olaf Scholz festgelegt sowie die Warburg-Bank-Eigentümer Max Warburg und Christian Olearius gehört werden.

15:00 FRA: Videotreffen mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj und Kanzlerin Angela Merkel

13:15 Treffen Selenskyj/Macron in Paris

15:00 Videotreffen

EUR: Informelle Videokonferenzen der Eurogruppe sowie der EU-Wirtschafts- und Finanzminister

09:10 Statement Olaf Scholz

09:30 Eurogruppe tagt mit den übrigen EU-Staaten im "inklusiven Format". Thema ist unter anderem die europäische Einlagensicherung EDIS

11:00 Eurogruppe berät unter anderem über den Euro als digitale Währung

13:30 Pk nach Eurogruppe

15:00 EU-Wirtschafts- und Finanzminister befassen sich unter anderem mit dem Stand der Umsetzung des milliardenschweren Corona-Aufbaufonds.

18:30 Pk nach Ecofin

CHN/FRA/DEU: Klimagespräche China-Frankreich-Deutschland mit Merkel. US-Präsident Biden hat für den 22./23. April zu einem virtuellen Klimagipfel eingeladen. Zur Vorbereitung kommen Bundeskanzlerin Angela Merkel, Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf französische Einladung zu einer Videokonferenz zusammen.

MONTAG, DEN 19. APRIL 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

11:00 DEU: Rewe-Group, Jahres-Pk (online)

11:00 DEU: Hansgrohe Group, Jahres-Pk (online)

12:55 USA: Coca-Cola, Q1-Zahlen

22:15 USA: IBM, Q1-Zahlen

23:00 USA: United Airlines, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 02/21

06:30 JPN: Industrieproduktion 02/21

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 02/21

SONSTIGE TERMINE

14:30 DEU: 22. "Deutscher Bankentag" (online). Veranstalter ist der Bundesverband deutscher Banken (BdB). Als Redner werden u.a. erwartet: Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, Commerzbank-Chef Manfred Knof, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Bundesfinanzminister Olaf Scholz

DEU: Außenwirtschaftstage 2021 der Bundeswirtschaftsministeriums u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier

CHN: Internationale Automesse in Shanghai (21.4.-28.4.21) 1. Pressetag

EUR: Tagung der EU-Außenminister

DIENSTAG, DEN 20. APRIL 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 GBR: Rio Tinto, Q1 Operation Report

06:00 CHE: Sika AG, Q1-Umsatz

07:00 CHE: Zur Rose, Q1 Trading Update

07:30 FRA: Danone, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Associated British Foods, Halbjahreszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: HanseMerkur, Bilanz-Pk

10:00 FRA: L' Oréal, Hauptversammlung

12:40 USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen

13:00 USA: Procter & Gamble, Q3-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q1-Zahlen

14:00 USA: Philip Morris, Q1-Zahlen

17:30 CHE: Vontobel, Hauptversammlung

17:40 CHE: Temenos Group, Q1-Zahlen

17:45 FRA: Kering, Q1-Umsatz

18:00 NLD: ASM International, Q1-Zahlen

19:00 USA: Apple-Event "Spring Loaded"

22:00 USA: Netflix, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

SWE: Investor, Q1-Zahlen

SWE: Sandvik, Q1-Zahlen

USA: U.S. Bancorp, Hauptversammlung

USA: Lockheed Martin, Q1-Zahlen

USA: Travelers, Q1-Zahlen

USA: Moody's, Hauptversammlung

USA: Bank of America, Hauptversammlung

USA: Adobe, Hauptversammlung

USA: Harley-Davidson, Q1-Zahlen

USA: Boeing, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 03/21 (endgültig)

08:00 DEU: Erzeugerpreise 03/21

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 03/21

18:00 RUS: Arbeitslosenquote 03/21

18:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 03/21

22:30 USA: API-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

12:00 DEU: Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard Als Zeugen geladen sind Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Digitalstaatsministerin Dorothee Bär (CSU)

MITTWOCH, DEN 21. APRIL 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 AUT: BHP, Q3 Production Report

07:00 DEU: Sartorius, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Roche, Q1-Umsatz

07:00 NLD: ASML Holding, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Ericsson, Q1-Zahlen

07:15 NLD: Randstad, Q1-Umsatz

07:30 DEU: SNP Schneider-Neureither & Partner, Jahreszahlen

08:00 NLD: Heineken, Q1-Umsatz

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: MTU Aero Engines, Hauptversammlung (online)

10:00 NLD: Shop Apotheke, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Uzin Utz, Bilanz-Pk (online)

13:00 NLD: ABN Amro, Hauptversammlung

13:00 USA: Verizon Communications, Q1-Zahlen

17:45 FRA: Accor, Q1 Umsatz

18:00 AUT: Immofinanz, Jahreszahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Sartorius Stedim Biotech, Q1-Zahlen

ESP: Iberdrola, Q1-Zahlen

FIN: Elisa, Q1-Zahlen

FRA: Carrefour, Q1-Umsatz

SWE: Svenska Handelsbanken, Q1-Zahlen

USA: Whirlpool, Q1-Zahlen

USA: Halliburton, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 03/21

08:00 GBR: Erzeugerpreise 03/21

10:00 POL: Erzeugerpreise 03/21

10:00 POL: Industrieproduktion 03/21

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Umweltministerkonferenz (UMK) - Konferenz der Umweltminister und -senatoren der Bundesländer

RUS: Der russische Präsident Wladimir Putin hält Rede an die Nation

CHN: Beginn Internationale Automesse in Shanghai

DONNERSTAG, DEN 22. APRIL 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: SAP, Q1-Zahlen (Call 14.00 h)

07:00 DEU: Adva Optical, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Credit Suisse, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Tele2 AB, Q1-Zahlen

07:15 CHE: Nestle, Q1-Umsatz

07:30 CHE: Barry Callebaut, Halbjahreszahlen

07:30 SWE: Husqvarna, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Renault, Q1-Umsatz

07:30 FRA: Orange, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Amadeus Fire, Q1-Zahlen

08:00 FRA: Hermes, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Relx, Q1 Trading Update

08:00 GBR: Anglo American, Q1 Trading Update

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess zu "Cum-Ex"-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden

10:00 DEU: Hawesko, Bilanz-Pk (per Call)

10:00 AUT: Raiffeisen International, Hauptversammlung

10:30 DEU: Bosch, Bilanz-Pk (online)

11:00 ESP: Telefonica, Hauptversammlung

11:30 DEU: WIBank, Bilanz-Pk (online)

12:00 USA: Danaher, Q1-Zahlen

12:30 USA: AT&T, Q1-Zahlen

12:30 USA: Dow, Q1-Zahlen

13:30 CHE: Glencore, Anleger-Webcast

14:00 DEU: Deutsche Börse, Call zu den Q1-Zahlen

15:00 USA: Pfizer, Hauptversammlung

16:00 USA: Johnson & Johnson, Hauptversammlung

17:45 FRA: Vinci, Q1-Umsatz

18:00 FRA: Vivendi, Q1-Umsatz

22:02 USA: Intel, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FIN: Wartsila, Q1-Zahlen

FRA: Pernod Ricard, Q3-Umsatz

FRA: Rexel, Q1-Umsatz

GBR: Rentokil Initial, Q1-Umsatz

SWE: Volvo AB, Q1-Zahlen

SWE: SKF, Q1-Zahlen

USA: American Airlines Group, Q1-Zahlen

USA: Valero Energy, Q1-Zahlen

USA: Blackstone, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 04/21

06:30 NLD: Arbeitslosenzahlen 03/21

08:00 CHE: Handelsbilanz 03/21

08:45 FRA: Geschäftsklima 04/21

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 04/21

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 03/21

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 04/21

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid mit Pk um 14.30 h Christine Lagarde

14:30 USA: CFNA-Index 03/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeiteslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 03/21

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 03/21

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 04/21 (vorab)

SONSTIGE TERMINE

BEL: Informelle Tagung der EU-Energieminister, Brüssel

09:30 LUX: EuGH-Gutachten zur polnischen Klage gegen die EU-Urheberrechtsreform, Luxemburg

CHN: Fortsetzung Internationale Automesse in Shanghai (bis 28.4.), Shanghai

FREITAG, DEN 23. APRIL 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: LafargeHolcim, Q1-Umsatz

07:00 CHE: BB Biotech, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Software, Q1-Zahlen

07:20 FRA: Air Liquide, Q1-Umsatz

07:30 DEU: Daimler, Q1-Zahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Remy Cointreau, Q4-Umsatz

08:00 NOR: Yara, Q1-Zahlen

09:00 DEU: Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard. Als Zeugin geladen ist Bundeskanzlerin Angela Merkel.

10:00 DEU: Merck KGaA, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Schaeffler, Hauptversammlung (online)

13:00 USA: American Express, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Schindler, Q1-Zahlen

SWE: Autoliv, Q1-Zahlen

SWE: Telia Company AB, Q1-Zahlen

USA: Schlumberger, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: Verbrauchervertrauen 04/21

01:30 JPN: Verbraucherpreise 03/21

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/21 (vorläufig)

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 03/21

08:00 EUR: Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben Q1/21

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/21 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/21 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/21 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: Markit/CIPS PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/21 (1. Veröffentlichung)

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/21 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Neubauverkäufe 03/21

EUR: S&P Ratingergebnis Großbritannien, Griechenland, EFSF, Italien

EUR: Fitch Ratingergebnis Niederlande, Finnland

SONSTIGE TERMINE

CHN: Fortsetzung Internationale Automesse in Shanghai (bis 28.4.)

MONTAG, DEN 26. APRIL 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q1-Zahlen

14:00 NLD: ING Groep, Hauptversammlung

17:45 FRA: Michelin, Q1-Umsatz

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Bawag P.S.K., Q1-Zahlen

NLD: Philips, Q1-Zahlen

USA: Tesla, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 ESP: Erzeugerpreise 03/21

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 04/21

10:00 POL: Arbeitslosenquote 03/21

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 03/21 (vorab)

15:00 BEL: Geschäftsklima 04/21

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitendes Gewerbe 04/21

SONSTIGE TERMINE

CHN: Fortsetzung Internationale Automesse in Shanghai (bis 28.4.), Shanghai

DIENSTAG, DEN 27. APRIL 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Bucher, Q1-Umsatz

06:45 CHE: ABB, Q1-Zahlen

06:45 CHE: UBS, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Novartis, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Befesa, Q1-Zahlen

08:00 GBR: BP, Q1-Zahlen

08:00 GBR: HSBC Holdings, Q1-Zahlen

08:30 FIN: UPM Kymmene, Q1-Zahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: Bayer, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: BayWa, Bilanz-Pk (online)

11:00 DEU: Stihl, Bilanz-Pk (online)

22:05 USA: Stryker, Q1-Zahlen

22:05 USA: Mondelez International, Q1-Zahlen

22:10 USA: Microsoft, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DNK: Novozymes, Q1-Zahlen

FRA: Schneider Electric, Q1-Umsatz

NOR: Norsk Hydro, Q1-Zahlen

USA: Amgen, Q1-Zahlen

USA: Visa, Q2-Zahlen

USA: Raytheon Technologies, Q1-Zahlen

USA: UPS, Q1-Zahlen

USA: Paccar, Q1-Zahlen

USA: General Electric, Q1-Zahlen

USA: Texas Instruments, Q1-Zahlen

USA: Starbucks, Q1-Zahlen

USA: Alphabet, Q1-Zahlen

USA: 3M, Q1-Zahlen

USA: Eli Lilly, Q1-Zahlen

USA: Corning, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

09:30 SWE: Riksbank, Zinsentscheid

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 04/21

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 USA: FHFA-Index 02/21

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 04/21

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 04/21

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft Klauseln zu AGB-Änderungen von Banken

10:00 DEU: Online-Jahres-Pk des Handelsverbandes Heimwerken, Bauen und Garten (BHB)

10:00 DEU: Vorstellung der Commerzbank-Mittelstandsstudie

11:00 DEU: Online-Pk des Bundesverbandes Erdgas, Erdöl und Geoenergie (BVEG) zu umweltverträglicher Förderung von Erdgas und Erdöl in Deutschland

11:00 DEU: Online-PK Industrieverband Agrar

15:00 DEU: Online-Diskussion Berenberg Bank zur finanziellen Integration Europas

18:30 DEU: Online-Zukunftsgespräch mit Vize-Kanzler und Kanzlerkandidat der SPD Olaf Scholz

CHN: Fortsetzung Internationale Automesse in Shanghai (bis 28.4.), Shanghai

MITTWOCH, DEN 28. APRIL 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q1-Zahlen

07:00 DEU: DWS, Q1-Zahlen

07:00 DNK: Carlsberg, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Sanofi, Jahreszahlen

07:00 NOR: Aker BP, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Symrise, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Scor, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Puma, Q1-Zahlen

08:00 DNK: Danske Bank, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Sainsbury, Jahreszahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q1-Zahlen

08:00 GBR: LSE, Q1-Umsatz

10:00 DEU: enviaM-Gruppe, Bilanz-Pk (online)

10:00 DEU: RWE, Hauptversammlung

10:30 DEU: L-Bank, Bilanz-Pk (online)

12:30 GBR: British American Tobacco, Hauptversammlung

13:00 GBR: GlaxoSmithKline, Q1-Zahlen

13:00 USA: CME Group, Q1-Zahlen

14:00 DEU: Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, Hauptversammlung

15:00 FIN: Fortum, Hauptversammlung

18:30 FRA: Valeo, Q1-Umsatz

22:00 USA: Align Technology, Q1-Zahlen

22:05 USA: Ford Motor, Q1-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Kion, Q1-Zahlen

DEU: Beiersdorf, Q1-Zahlen

DEU: Covestro, Q1-Zahlen

DEU: Delivery Hero, Q1-Umsatz

DEU: Telefonica Deutschland

DEU: Munich Re, Hauptversammlung

DEU: Geratherm Medical, Geschäftsbericht

ESP: Banco Santander, Q1-Zahlen

FRA: Valeo, Q1-Zahlen

FRA: Dassault Systemes, Q1-Zahlen

FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q1-Umsatz

GBR: Reckitt Benckiser, Q1-Umsatz

IRL: CRH, Q1-Umsatz

ITA: Saipem, Q1-Zahlen

NOR: Storebrand, Q1-Zahlen

SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q1-Zahlen

SWE: Electrolux, Q1-Zahlen

USA: Boeing, Q1-Zahlen

USA: Boston Scientific, Q1-Zahlen

USA: Ebay, Q1-Zahlen

USA: General Dynamics, Q1-Zahlen

USA: Moderna, Hauptversammlung

USA: Stanley Black & Decker, Q1-Zahlen

USA: Norfolk, Q1-Zahlen

USA: Spotify, Q1-Zahlen

USA: Qualcomm, Q2-Zahlen

USA: Facebook, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW Konjunkturbarometer

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 03/21

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 04/21

10:00 AUT: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/21

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 03/21

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 03/21 (vorab)

20:00 USA: FOMC Zinsentscheid

SONSTIGE TERMINE

16:30 DEU: Web-Forum "Ein nachhaltiges Come-Back: So gelingt die ökologische und gerechte Transformation nach Corona". Im Rahmen des Kongresses "Tag der Progressiven Wirtschaftspolitik" der Friedrich-Ebert-Stiftung.

DONNERSTAG, DEN 29. APRIL 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

03:00 CHE: Logitech, Jahreszahlen

07:00 DEU: BASF, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Lufthansa, Q1-Zahlen

07:00 AUT: OMV, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Clariant, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Capgemini, Q1-Umsatz

07:15 CHE: Swisscom, Q1-Zahlen

07:30 SWE: Skanska, Q1-Zahlen

08:00 DEU: LPKF, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Shell, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Unilever, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Smith & Nephew, Q1-Zahlen

08:00 USA: Merck & Co, Q1-Zahlen

13:30 USA: Southern Company, Q1-Zahlen

14:30 FRA: Axa, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Andritz AG, Q1-Zahlen

CHE: STMicroelectronics, Q1-Zahlen

CHE: Glencore, Q1-Umsatz

ESP: Repsol, Q1-Zahlen

FIN: Nokia, Q1-Zahlen

FRA: Saint-Gobain, Q1-Umsatz

FRA: Airbus Group, Q1-Zahlen

FRA: Total, Q1-Zahlen

GBR: Natwest, Q1-Zahlen

ITA: Eni, Q1-Zahlen

NOR: DNB ASA, Q1-Zahlen

NOR: Equinor, Q1-Zahlen

USA: Baxter International, Q1-Zahlen

USA: International Paper, Q1-Zahlen

USA: Kraft Heinz, Q1-Zahlen

USA: Twitter, Q1-Zahlen

USA: Northrop Grumman, Q1-Zahlen

USA: Mastercard, Q1-Zahlen

USA: Intercontinental Exchange, Q1-Zahlen

USA: Bristol Myers Squibb, Q1-Zahlen

USA: McDonald's, Q1-Zahlen

USA: Comcast, Q1-Zahlen

USA: Caterpillar, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

BEL: Verbraucherpreise 04/21

06:30 DEU: Verbrauchderpreise Nordrhein-Westfalen 04/21

09:00 ESP: Arbteislosenquote Q1/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 04/21 (vorläufig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 04/21

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 04/21

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 04/21

11:00 BEL: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 04/21

11:00 ITA: Erzeugerpreise 03/21

11:00 GRI: Einzelhandelsumsatz 02/21

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 04/21 (endgültig)

12:00 LVA: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 04/21 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q1/21

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 03/21

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Verkündung einer Entscheidung im Zivilprozess um die Pleite des Versandhandels Neckermann im Jahr 2012

10:00 DEU: Online-Pk der Förderbank KfW zu Entwicklungszusammenarbeit

18:00 DEU: Hessischer Bankentag (digital per Live-Stream)

03:00 USA: US-Präsident Biden hält erste Ansprache vor beiden Kammern des US-Kongresses, Washington

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi