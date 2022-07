Zinsanstieg: Mit diesen Wertpapieren profitieren Anleger | Zertifikate | Börse Stuttgart

► Darum geht's im Video: Die EZB bereitet die Zinswende vor und so steht diese Woche ganz im Zeichen der europäischen Notenbank. Was die EZB alles so plant, mit welchen Wertpapieren Anleger vom Zinsanstieg profitieren und welche Themen die Anleger sonst noch umtreiben verrät der Derivate-Experte Kemal Bagci von der BNP Paribas im Interview.



