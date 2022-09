Was ist bei Zertifikate-Kosten zu beachten? - n-tv Zertifikate vom 12.09.2022

Es sind turbulente Zeiten an den #Aktienmärkten und das beeinflusst nicht nur die #Börsenkurse sondern auch die Kosten für #Anlageprodukte wie #Zertifikate. Was bei diesen #Kosten zu beachten ist, wie sie sich zusammensetzen und wo #Anleger sich informieren können, darüber spricht Corinna Wohlfeil mit Matthias Hüppe von der #HSBC auf dem Deutschen Derivate Tag in Frankfurt.



