Warum es noch weiter runter gehen könnte - n-tv Zertifikate vom 30.09.2022

An der #Börse wird gerne nach Kursmustern gesucht, auf die in der Vergangenheit steigende oder fallende #Kurse folgten. Und eines dieser Muster, die sogenannte #Dow-Theorie, hat vor ein paar Tagen für die US-Börse ein deutlich negatives Signal gegeben. Was es damit auf sich hat, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Matthias Hüppe von der #HSBC.



►Weitere Chartanalysen unter https://grp.hsbc/6057MDSR1...

►Weitere Infos: https://grp.hsbc/6058MDSRG

►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6059MDSRH...

►Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/6050MDSRy