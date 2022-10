S&P 500® - Q4 – Die nächste Enttäuschung?

So weit so gut … doch eine Fokussierung auf die Trefferquote alleine, führt leider allzu oft in die Irre. Unsere Auswertung liefert hierfür einen idealtypischen Beleg, denn nach Kursverlusten in den ersten neun Monaten des Jahres legen die amerikanischen „blue chips“ im letzten Quartal im Durchschnitt um lediglich 0,38 % zu. Zum Vergleich stieg der S&P 500® über die letzten knapp 100 Jahre in den letzten drei Monaten im Durchschnitt um 2,8 %. Die Wertentwicklung im 4. Quartal wird also durch die vorangegangene Schwächephase negativ beeinträchtigt. Auf den letzten Metern des Jahres könnte sich die vorangegangene Dürreperiode deshalb erneut als Spielverderber erweisen, zumal die größere Kurshistorie beim Dow Jones® – zurück bis ins Jahr 1901 – die bisher gewonnenen Erkenntnisse unterstreicht. Auch hier fällt das Kursplus in Q4 nach vorheriger Schwächephase mit 0,29 % im Vergleich zur Performance aller 4. Quartale von 2,5 % mager aus. Beim S&P 500® konnten Investoren zudem nur in 3 von 31 Jahren – also in weniger als 10 % aller Fälle – in den letzten drei Monaten das Ruder vollständig herumreißen und auf Jahressicht noch ein Plus verbuchen. Aber dieses Szenario dürften für 2022 ohnehin nur die kühnsten Optimisten auf der Agenda haben.

S&P 500® (Quarterly)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.