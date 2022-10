Tagesausblick für 14.10.: DAX – Bullen behalten die Oberhand. Bankaktien im Fokus!

US-Inflationsdaten lösten heute kurzzeitig ein kleines Börsenbeben aus. Binnen weniger Minuten sackte der DAX® um 350 Punkte auf rund 12.000 Punkte ab. Der EuroStoxx®50 verlor rund 90 Punkte und steuerte zunächst das Septembertief an. Im weiteren Verlauf konnten die europäischen Indizes allerdings ihre Verluste ausbügeln und schlossen im Bereich des Tageshochs. Der Verbaucherpreisindex stieg um 8,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Erwartet wurden 8,1 Prozent. Damit steigt einigen Marktexperten zufolge die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed auf ihrer nächsten Sitzung möglicherweise die Zinsen um 75 statt der erwarteten 50 Prozentpunkte erhöht.

An den Anleihemärkten ließen die Reaktionen ebenfalls nicht lange auf sich warten. Die Rendite 10hjähriger US-Staatspapiere sprangen über die vier-Prozentmarke. Die Rendite vergleichbarer deutscher Papier stieg auf 2,4 Prozent. Edelmetalle und Öl reagierten entsprechend mit Kursabschlägen. So sank der Goldpreis auf 1.650 US-Dollar und die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil auf rund 91 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus Adidas und Aroundtown gabeb nach negativen Analystenkommentaren deutlich nach. Bankaktien wie Commerzbank und Deutsche Bank bekamen heute durch den Anstieg der Renditen Rückenwind. Deutsche Lufthansa setzte den Höhenflug nach guten Zahlen von Delta Air Lines heute fort. Puma-Vorstand Arne Freundt hat erneut Aktien verkauft. Die Aktie des Sportartikelherstellers war heute Schlusslicht im DAX®. Südzucker meldete für das zurückliegende Geschäftsquartal starke Zahlen und erhöhte die Jahresprognose. Es werden morgen unter anderem Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley, TomTom und Wells Fargo Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal melden.

Wichtige Termine Pressemeldung des Bundeswirtschaftsministeriums zur wirtschaftlichen Lage, Oktober

Herbsttagung von IWF und Weltbank

Verbraucherpreise China, September

Erzeugerpreise in China, Septemer

Außenhandel in China, September

Deutschland: Großhandelspreise, September

Frankreich: Verbraucherpreise September, endgültig

Eurozone: Handelsbilanz Eurostat, August, NSA

USA: Einfuhrpreise, September

USA: Einzelhandelsumsatz, September

USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Oktober, vorläufig Chart: DAX® Widerstandsmarken: 12.300/12.670/12.930/13.170 Punkte Unterstützungsmarken: 11.470/11.890/12.000/12.100 Punkte

Am Vormittag gaben beim DAX® die Bullen den Ton an. Rund 150 Punkte wanderte der Leitindex nach oben. Bei der Bekanntgabe der US-Inflationszahlen wurden die Gewinne binnen Minuten ausradiert. Dabei tauchte der Index zeitweise auf 12.000 Punkte. Die Bullen ließen sich jedoch nicht entmutigen und konterten am späten Nachmittag erneut. So schloss der DAX® kaum verändert. Die Stärke der Bullen schürt die Hoffnung, dass sie in Kürze die Widerstandsmarke bei 12.300 Punkten anpeilen. Gelingt der Ausbruch über das Level, besteht die Chance auf eine Erholung bsi 12.670 Punkte. Ein erneuter Rücksetzer unter 12.100 Punkte könnte hingegen eine neue Verkaufswelle auslösen.