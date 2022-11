DAX mit starkem Auftakt, China stützt - Vonovia, Block und PayPal im Gespräch

Der Deutsche Aktienindex konnte sich am Freitag vor den US-Arbeitsmarktdaten für den Monat Oktober ordentlich zur Oberseite absetzen. Getragen von den sehr gut gelaufenen chinesischen Aktienindizes in Shanghai, Shenzhen und auch in Hongkong, konnte der DAX sogar über die Marke von 13.300 Punkten springen.

Im heutigen Markt-Update betrachten wir uns neben dem DAX die Aktie von Vonovia #DE000A1ML7J1, sowie die beiden US-Wertpapiere Block #US8522341036 und PayPal #US70450Y1038.

Die Berichtssaison setzt sich weiter fort - heute berichten noch Konzerne wie Duke Energy, Dominion Energy, Enbridge, Hershey oder auch Magna International von ihrem aktuellen Quartalszahlenwerk.

Dies insgesamt kommentiert Händler Marcel und bringt weitere Informationen mit ins Gespräch ein.

Mit Blick auf die bereits veröffentlichten Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.