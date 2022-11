DAX® - Schlüsselzone par excellence!

Nachdem es bis dato nach einer Konsolidierungswoche aussah, ließ die starke Wertentwicklung vom vergangenen Freitag auf Wochenbasis unter dem Strich doch noch eine positive DAX®-Kerze entstehen. Das Aktienbarometer baut damit seine Erfolgsserie auf fünf positive Wochenkerzen in Folge aus. Charttechnisch lassen die deutschen Standardwerte damit den im Januar etablierten Abwärtstrend (akt. bei 13.286 Punkten) hinter sich. Allerdings hat der DAX® noch einige der zuletzt immer wieder diskutierten Barrieren unverändert vor der Brust. Gemeint sind vor allem die Glättungslinien der letzten 200 bzw. 38 Wochen (akt. bei 13.358/13.515 Punkten) sowie die verschiedenen horizontalen Hürden bei 13.500 Punkten. Diese Marken definieren tatsächlich eine „große Schaltstelle“, denn dieses Level markiert die Grenze zwischen einer Bärenmarktrally und einer grundsätzlichen Trendwende. Um die aktuellen Ausbruchschancen zu erhalten, gilt es in Zukunft nicht mehr in den ehemaligen Abwärtstrend seit Januar zurückzufallen. Die Marke von 13.286 Punkten bietet sich deshalb als engmaschiger Stop-Loss auf der Unterseite an.

DAX® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.