ETP Award : Das ist der beste ETF des Jahres 2022 | #etpthemenwoche

📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett:

► Abonniere kostenlos unseren Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video:

ETFs sind sind fester Bestandteil in den Depots der Anleger. Kein Wunder, sie sind transparent, kostengünstig und ohne große Produktkenntnisse zu handeln. Wer hat dieses Jahr eine der beliebten Trophäen beim ETP-Award gewonnen, wer ist ETF des Jahres, wer gar ETP-Anbieter des Jahres? Das verrät Markus Jordan, Veranstalter des ETP-Awards, der zudem gleich zwei Gewinner zum Expertentalk mit in unser Börsenstudio gebracht hat.



Timestamps:

00:00 ► Einleitung

01:27 ► Steigende Beliebtheit von ETFS und Sparplänen in der Inflation?

04:17 ► Digitale Vermögensverwaltung - für wen?

05:51 ► Welche ETFs sind momentan beliebt?

07:09 ► Finanzen & Nachhaltigkeit - viel Luft nach oben?

08:33 ► Kryptowährungen

09:36 ► Überraschungen ETP-Award 2022

11:40 ► Wie finde ich den passenden ETF? Tipps für Anfänger

15:29 ► ETFs kaufen und schlafen legen?

16:40 ► Preisträger ETP-Award 2022



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/