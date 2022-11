Amazon, Meta & Co: Comeback der Tech-Werte? | Börse Stuttgart

📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video: Hinter vielen Tech-Aktien liegen bewegte Monate. Die einstigen Börsenstars und Überflieger wie Amazon & Co haben in den letzten Monaten rasante Kurseinbrüche erlebt. Wie ist die jüngste Erholung zu sehen? Ist schon ein Boden erreicht oder gar ein Comeback in Sicht? Und was steckt hinter dem Großeinkauf von Starinvestor Warren Buffett bei TSMC? Aktuelle Einschätzungen von Kemal Bagci, BNP Paribas.



Timestamps:



00:00 ► Nach der Talfahrt - ist schon ein Boden erreicht?

04:46 ► Wo liegen Chancen und Probleme bei den Tech-Aktien?

07:10 ► Warum Warren Buffett bei TSMC eingekauft hat

09:14 ► Ausblick: Was sollten Anleger im Blick haben?

12:04 ► most actives



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de...



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestutt...

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/