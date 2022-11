Wochenausblick: DAX erneut mit Wochenplus. Die Luft wird jedoch dünn!

Die Bullen lassen nicht locker. Die achte Woche in Folge schlossen DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 mit Kursgewinnen. Das hat es lange nicht mehr gegeben. Die Entspannung an den Rohstoff- und Anleihemärkte stützten die Aktienbarometer in der abgelaufenen Woche. Mitglieder der US-Notenbank ließen zudem durchblicken, dass das Zinstempo in den USA möglicherweise gedrosselt wird. Zwar wurde dies von den Marktteilnehmern bereits erwartet, dennoch reagierten die Akteure positiv auf die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Fed-Sitzung.

An den Anleihemärkten gaben die Renditen 10jähriger Staatspapiere mehrheitlich nach. Profitieren konnten die Edelmetalle Gold und Silber davon jedoch kaum. Vielmehr pendelten sie in einer engen Range um den Schlussstand der Vorwoche. Der Ölpreis taumelt derweil weiter. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil fiel in der abgelaufenen Woche auf das Septembertief von rund 85 US-Dollar. Spekulationen um eine nachlassende Nachfrage drückten den Preis. Kommende Woche stehen einige Inflationszahlen und der US-Arbeitsmarktbericht zur Veröffentlichung an. Zudem stehen Reden von zahlreichen Mitgliedern der EZB und der Fed im Kalender.