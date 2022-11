Bloomberg Global Aggregate Bond Index® - Größter Rückschlag aller Zeiten!

Die Umschreibung „historisch“ besitzt aber noch eine weitere Dimension: Die „historische“ Trendwende und die „historische“ Dynamik, mit der die daraus resultierenden Kursziele abgearbeitet wurden, führt in der Konsequenz zu einem nie dagewesenen Rückschlag an den Rentenmärkten – historisch hoch drei eben! Exemplarisch zeigt der „Unterwasser-Chart“ für den Bloomberg Global Aggregate Bond Index® einen Verlust vom Allzeithoch von mehr als 20 % (siehe Chart). Damit fällt der aktuelle „drawdown“ mehr als doppelt so hoch aus wie der zweitgrößte Rückschlag der letzten 30 Jahre während der Finanzmarktkrise im Jahr 2008 (-10 %). Die besondere Herausforderung des Investmentjahrgangs 2022 liegt deshalb weniger in der Schwäche der internationalen Aktienmärkte, sondern vielmehr darin, dass die dortigen Kursverluste von beispiellosen Rückschlägen auf der Rentenseite flankiert werden. Entsprechend erlebte das klassische Portfolio aus 60 % Aktien und 40 % Renten das schlechteste Jahr der Geschichte. „There is no place to hide“ – selten war dieses alte Börsenbonmot berechtigter als in den vergangenen 12 Monaten.

Bloomberg Global Aggregate Bond Index® (Annually)

Quelle: Bloomberg, HSBC²

