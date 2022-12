Silber - 21 - 26 - 30 USD: Schlüsselmarken par excellence

Bei der Analyse des Jahrescharts stechen noch zwei weitere Marken hervor: Zum einen deckt sich das aktuelle Jahreshoch (26,94 USD) mit dem Schlusskurs von 2020 sowie dem Eröffnungskurs von 2021. D. h. das Niveau von gut 26 USD hat in den letzten drei Jahren immer wieder eine Rolle gespielt. Zum anderen die beiden Jahreshochs von 2020/21 bei 30 USD, deren Überwinden für ein prozyklisches Investmentkaufsignal sorgen würde. Alle diese neuralgischen Chartmarken spielen in anderen Zeitebenen und aus anderen Betrachtungswinkeln ebenfalls eine Schlüsselrolle. Das ist das Stichwort, um im nächsten Schritt den 6-Monats-Chart des Silberpreises zu analysieren. Vom Verlaufstief bei 17,53 USD konnte sich das Edelmetall deutlich lösen, was ein klassisches „reversal“-Muster entstehen lässt (siehe Chart). Ein Jahresschlussstand oberhalb der Marke von 21 USD würde sogar für einen „weißen Hammer“ sorgen. Doch nicht nur das: Eine weiße 6-Monats-Kerze würde einen Negativlauf von drei roten Halbjahreskerzen in Serie beenden – immerhin die längste Dürreperiode in diesem Jahrtausend. Die herausragende Relevanz dieses Schlüssellevels dokumentieren auch die kürzeren Zeitebenen im Monats- und Wochenbereich.

Silber (Semi-annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

