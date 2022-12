Strompreis - Ein psychologischer Bilderbuchchart

Es ist unser Anspruch im Jahresausblick immer wieder auch auf „besondere“ Charts hinzuweisen. Der in 2022 heißdiskutierte Strompreis fällt zweifelsohne in diese Kategorie. Aufgrund der Bodenbildung bei 36 EUR/MWh schaffte es der Strompreis 2018 übrigens schon einmal in den Jahresausblick. Der Strompreis ist ein Lehrbuchbeispiel für einen von der Psychologie dominierten Kursverlauf. So dokumentiert die dynamische Augustkerze mit ihrem markanten Docht eine Kaufpanik. Diese Übertreibung nach oben wird durch ein in der hohen Zeitebene sehr seltenes Abwärtsgap (457/441 EUR/MWh) sowie durch den Rückfall in den steilen Haussetrendkanal seit November 2020 (obere Begrenzung akt. bei 446 EUR/MWh) bestätigt. Auf der Indikatorenseite schlägt sich die beschriebene Entwicklung in einem Doppeltop im Verlauf des RSI nieder (siehe Chart). Zuvor erreichte der Oszillator – wie auch der MACD – historisch einmalig heißgelaufene Werte. Das Hoch vom Dezember 2021 bei 325 EUR/MWh definiert nur eine Durchgangsstation, ehe die untere Begrenzung des o. g. Aufwärtstrends (akt. bei 247 EUR/MWh) wieder auf die Agenda rückt. Das Ausloten dieser Trendlinie würde zur alten Tradingweisheit passen: „Was es nach oben versucht hat, und gescheitert ist, versucht es in der Folge nach unten.“

Strompreis (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Strompreis

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

