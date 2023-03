Tagesausblick für 03.03.: DAX kann anfänglichen Dämpfer ausbügeln. Aixtron, Beiersdorf und Lufthansa im Fokus.

An den Aktienmärkten stellen die Schwankungen das Nervenkostüm der Investoren auf eine harte Probe. Im Vorfeld der Inflationszahlen aus der Eurozone hielten sich die Anleger heute zurück und drückten DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 zum Handelsauftakt deutlich nach unten. Angesichts der in den vergangenen Tagen veröffentlichten Inflationsdaten aus Deutschland, Frankreich und Spanien war es keine große Überraschung, dass die Inflationsrate für die gesamte Eurozone gegenüber dem Vormonat schließlich nur marginal auf 8,5 Prozent sank. Die Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe zeigten, dass der US-Arbeitsmarkt weiterhin robust ist. Dennoch schafften es die drei Aktienbarometer, sich aus der Verlustzone zu arbeiten und mit einem kleinen Gewinn aus den Handel zu gehen. Labil bleibt die Lage dennoch.

Unternehmen im Fokus

Aixtron kassierte nach dem Kurssprung in den zurückliegenden beiden Handelstagen heute einen Dämpfer und gab über sechs Prozent ab. Beiersdorf profitierte von positiven Analystenschätzung. Covestro und Kion meldeten jeweils einen Gewinnrückgang für 2022 und strichen die Dividende zusammen. Evonik erwartet für 2023 ein geringeres Wachstum. Merck hat die Prognose für 2022 am unteren Ende der Spanne erfüllt und plant eine Erhöhung der Dividende. Der Biotechnologiekonzern MorphoSys stellt ein präklinisches Forschungsprogramm ein und fokusiert sich zunächst stärker auf aussichtsreichere und bereits in Phase III befindliche Studien. Die Aktie reagierte mit einem deutlichen Kursabschlag. Nagarro plant die Übernahme des IT- und SAP-Spezialisten MBIS in der Türkei. Bei den Investoren kam die Nachricht positiv an. Nordex hat einen weiteren Großauftrag aus Skandinavien eingefahren. Die Aktie verbuchte heute ein leichtes Minus.

Bei den Strategie- und Themenindizes zeigten heute unter anderem Global Anti Virus Health Index und Global eSports & Gaming Index leichte Kursgewinne. Der Solactive Blockchain & Crypto Technology Index büßte hingegen deutlich ein. Anleger sollten jedoch beachten: Historische Betrachtungen sind kein Indiz für künftige Entwicklungen.