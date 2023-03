Deutsche Bank-Aktie im freien Fall – Was steckt hinter dem Kurssturz?

Die Deutsche Bank befindet sich in einer schwierigen Lage. Die Aktie steht unter Druck, die Krise ist noch nicht ausgestanden und die Zukunft ist ungewiss. Wie ist die Situation der Deutschen Bank zu verstehen und zu bewerten? Nachbeben! Die stark gestiegenen Kreditausfallversicherungen belasten die Aktie und setzen den Abwärtstrend fort. Wo ist die nächste Unterstützung? Salah Bouhmidi, Head of Markets bei IG Europe, gibt in diesem Video einen Überblick über die wichtigsten Faktoren und Herausforderungen für die Bank und ihre Aktionäre. Er erklärt, wie sich die globale Bankenkrise, steigende Risiken und eine fehlende Strategie auf die Bank auswirken. Außerdem bietet er eine technische Analyse der Aktie und eine Prognose für die Zukunft.