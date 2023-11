Litecoin kämpft um 70-Dollar-Marke – das ist nun wichtig

Mit rund 70 Dollar notiert der Litecoin Kurs am Freitagmittag gegenüber dem Vortag nahezu unverändert. Größere Abverkäufe bleiben offensichtlich weiterhin aus, was für eine sonderbare relative Stärke spricht. Dennoch befindet sich die psychologische 100-Dollar-Marke weiterhin aus den Augen und damit aus dem Sinn von Börsianern. Während auf der einen Seite angesichts des beachtlichen Kurniveaus eine Hälfte der Anleger Gewinne einstreicht, nutzen andere Adressen postwendend Kurseinbrüche als Gelegenheit zum Wiedereinstieg in den Markt. Der Risikoappetit der Marktakteure bleibt offensichtlich hoch, was tendenziell für eine Fortsetzung der jüngsten Kletterpartie sprechen könnte.

Dollardynamik lässt nach – Anleger hoffen weiterhin auf Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USA

Die jüngste Dollarschwäche dürfte indes Krypto-Werten tendenziell Rückenwind verleihen. Vor weiteren Schwankungen dürfte der Kurs aber weiterhin nicht befreit sein. Mit anziehenden Preisen steigt gleichzeitig das Interesse spekulativer Privatanleger, welche für eine explosive Mischung am Markt sorgen. Die bestimmende Thematik bleiben die Zulassungsspekulationen auf einen Bitcoin-Spot-ETF in den USA.