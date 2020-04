ANALYSE-FLASH: Jefferies startet Cancom mit 'Buy' - Ziel 58 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Cancom mit "Buy" und einem Kursziel von 58 Euro in die Bewertung aufgenommen. Mit der Aktie des IT-Dienstleisters könnten Anleger vom aktuellen Digitalisierungstrend bei kleinen und mittelgroßen Unternehmen insbesondere im Cloudgeschäft profitieren, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die negativen Belastungen durch die Corona-Pandemie seien bereits eingepreist, nicht aber die zunehmende Digitalisierungsnachfrage./tav/kro

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / 14:37 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2020 / 19:05 / ET